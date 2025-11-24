24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: una monja se puso a dirigir el tránsito en pleno centro de Roma

El insólito momento se vivió cerca del Coliseo. La religiosa demostró una gran solvencia al dar órdenes y prioridades de paso a los automovilistas.

Por
La monja se calzó las zapatillas y no dudó en ordenar el caos vehicular.

La monja se calzó las zapatillas y no dudó en ordenar el caos vehicular.

Una monja asumió de forma inesperada la tarea de dirigir el caótico tránsito vehicular en un cruce cerca del Coliseo de Roma, la capital italiana. El inusual suceso ocurrió debido a la aparente falta de personal policial en la zona, y la religiosa demostró una gran solvencia al dar órdenes y prioridades de paso a los automovilistas.

Frialdad y automatización en los códigos de citas modernos.
Te puede interesar:

Invitó a una chica a salir y ella lo rechazó con un mensaje redactado por ChatGPT

El insólito momento se volvió aún más extraordinario al ser grabado en video por el cardenal Monseñor Francesco Carpano, quien luego compartió las imágenes, volviéndolas virales en las redes sociales.

En el video se aprecia a la hermana vestida con su atuendo religioso, calzando zapatillas y moviendo las manos con autoridad para controlar el flujo de autos en el endiablado trazado urbano romano.

El hecho de que la religiosa asumiera esta labor y que los automovilistas acataran sus indicaciones generó asombro en las redes.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La coincidencia entre las periodistas dejó a todo el panel de Intrusos asombrados.

"Somos primas": Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron al aire de un dato de una expareja

La mujer sube contenido seguido a sus redes sociales. 

Una mujer se casó con un muñeco de trapo, superó una infidelidad, un secuestro y ahora está embarazada

La joven grabó el momento y se volvió viral en redes.

Escalofriante: se cayó un ascensor de un 12° piso, quedó encerrada y grabó el momento

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
play

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

El accidente por poco no termina en tragedia. 

Una bombacha voladora golpeó a un motociclista y casi provoca una tragedia en Jujuy

play

Impactante explosión de un caño de agua en Paraná: dos trabajadores resultaron heridos

Rating Cero

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

Damián Betular / Sofi Martínez

Tensión en "MasterChef Celebrity": el picante cruce que tuvieron Sofi Martínez y Damián Betular

James Chambers nació en Somerton, cerca de Montego Bay, en 1944.
play

A los 81 años, murió Jimmy Cliff, una leyenda del reggae

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

últimas noticias

play
Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

Hace 7 minutos
La Ciudad ya impidió el ingreso a 57 deudores de cuotas alimentarias en estadios y recitales

La Ciudad ya impidió el ingreso a 57 deudores de cuotas alimentarias en estadios y recitales

Hace 20 minutos
La monja se calzó las zapatillas y no dudó en ordenar el caos vehicular.

Video: una monja se puso a dirigir el tránsito en pleno centro de Roma

Hace 25 minutos
La imagen del Gobierno crece tras las elecciones y marca su mejor nivel del año

La imagen del Gobierno crece tras las elecciones y marca su mejor nivel del año

Hace 44 minutos
La sanción deberá cumplirse en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.

La sanción a un piloto de Fórmula 1 que podría favorecer a Franco Colapinto: quién es

Hace 46 minutos