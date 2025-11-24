Video: una monja se puso a dirigir el tránsito en pleno centro de Roma El insólito momento se vivió cerca del Coliseo. La religiosa demostró una gran solvencia al dar órdenes y prioridades de paso a los automovilistas. Por







La monja se calzó las zapatillas y no dudó en ordenar el caos vehicular.

Una monja asumió de forma inesperada la tarea de dirigir el caótico tránsito vehicular en un cruce cerca del Coliseo de Roma, la capital italiana. El inusual suceso ocurrió debido a la aparente falta de personal policial en la zona, y la religiosa demostró una gran solvencia al dar órdenes y prioridades de paso a los automovilistas.

El insólito momento se volvió aún más extraordinario al ser grabado en video por el cardenal Monseñor Francesco Carpano, quien luego compartió las imágenes, volviéndolas virales en las redes sociales.

En el video se aprecia a la hermana vestida con su atuendo religioso, calzando zapatillas y moviendo las manos con autoridad para controlar el flujo de autos en el endiablado trazado urbano romano.

El hecho de que la religiosa asumiera esta labor y que los automovilistas acataran sus indicaciones generó asombro en las redes.

