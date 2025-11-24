24 de noviembre de 2025 Inicio
Los mercados navideños reabrieron en Alemania con medidas de seguridad extra por los ataques terroristas

La necesidad de un despliegue de seguridad especial se fundamenta en los graves atentados ocurridos en 2016 y 2024, donde hubo 19 muertos y decenas de heridos.



Los tradicionales mercados navideños reabrieron este lunes en toda Alemania con estrictas medidas de seguridad, luego de los dos ataques mortales ocurridos en 2016 y 2024. Una gran cantidad de turistas se acercó a los puestos de madera que ofrecían vino caliente, salchichas a la parrilla, panqueques de papa o manzanas caramelizadas.

Estos mercados son una tradición anual que los alemanes han apreciado desde la Edad Media y que han logrado exportar con éxito a gran parte del mundo occidental. La intensificación de la vigilancia busca garantizar la protección de los asistentes en estos populares y concurridos espacios públicos.

En la capital, Berlín, la jornada de apertura incluyó un servicio público matutino en el famoso mercado ubicado en la iglesia Gedächtniskirche. Otras inauguraciones importantes en la ciudad se llevaron a cabo en el ayuntamiento Rotes Rathaus, el Gendarmenmarkt y el histórico Palacio de Charlottenburg, devolviendo el ambiente festivo a la metrópolis alemana.

Los mercados ofrecen a los visitantes una amplia variedad de productos y entretenimiento. Los vendedores disponen de bocadillos y bebidas, además de artesanías como "velas hechas a mano, gorros de lana, guantes y brillantes estrellas navideñas de todos los colores y formas". El entretenimiento para los más jóvenes incluye "paseos en carruseles de cadena, ruedas de la fortuna y patinaje en pistas de hielo".

Los ataques previos en mercados navideños en Alemania

La necesidad de un despliegue de seguridad especial se fundamenta en un grave incidente ocurrido el 19 de diciembre de 2016, cuando el conductor de un camión embistió contra la multitud en el mercado navideño de la iglesia Gedächtniskirche, en Berlín. Aquel ataque resultó en la muerte de 13 personas y decenas de heridos. El responsable, un "miliciano musulmán", fue abatido días después en un tiroteo en Italia.

Un antecedente más reciente tuvo lugar el 20 de diciembre de 2024 en Magdeburgo, donde murieron cinco mujeres y un niño, y muchas personas más resultaron heridas, cuando un automóvil arremetió contra un mercado navideño, en un incidente que "duró poco más de un minuto". El conductor de ese vehículo actualmente "enfrenta un juicio en Magdeburgo".

A pesar del refuerzo de las medidas, el ambiente percibido por los organizadores es positivo. Birgit Grothues, portavoz del mercado de Colonia, comentó a la agencia AP: "Percibimos un excelente ambiente, así que sentimos que en estos momentos difíciles que vivimos actualmente, podemos ofrecer a los visitantes un pequeño momento de alivio. Vemos muchas caras sonrientes bajo nuestra carpa iluminada".

Grothues añadió que, tras el ataque de Magdeburgo, las autoridades de Colonia establecieron un "concepto de seguridad especial para sus mercados en estrecha cooperación con la policía", que incluye una "barrera adicional antiterrorista y seguridad privada".





