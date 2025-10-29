Quién es Paul Biya, el polémico presidente africano que acaba de ser reelegido y tendrá 100 años cuándo deje el poder

En medio de una ola de protestas que ya produjeron cuatro muertes, Biya ganó las últimas elecciones y obtuvo su octava reelección. Es un hombre que tiene una vida de lujo y varias denuncias de corrupción en su contra.

Paul Biya está en el poder de manera initerrumpida desde 1982. Este fin de semana, ganó su octava reelección.

Paul Biya , quien tiene 92 años de edad y recientemente ganador de las elecciones presidenciales de Camerún por octava vez consecutiva, se convirtió así en el mandatario más longevo del mundo. En caso que su cuerpo y su gestión lo resistan, podría estar al frente del gobierno cuando cumpla el siglo de vida.

Biya llegó al poder en 1982 y allí se mantiene de manera initerrumpida desde ese momento. Su última reelección se concretó el pasado fin de semana, cuando ganó las elecciones con el 54% de los votos , frente al 35% cosechado por el ex ministro de gobierno y ahora reconvertido opositor Issa Tchiroma. El oficialismo celebró su victoria "bajo el signo de la grandeza y la esperanza".

Entre los 36 años de su mandato, se calcula que, al menos, cuatro y medio de ellos Biya se los pasó en viajes privados, principalmente en Suiza , según una investigación realizada por la ONG Organized Crime and Corruption Reporting Project (Proyecto de Denuncia del Crimen Organizado y la Corrupción). Recientemente, la agencia Reuters reportó nuevas ausencias del presidente camerunés: en 2024, pasó 42 días fuera del país.

La ONG Transparencia Internacional señaló a Camerún como uno de los países más corruptos del mundo. Además, sus 30 millones de habitantes viven en una cotidianeidad marcada por la represión política y la pobreza. Mientras, Biya se pasó sus años con lujos y prolongados viajes al exterior.

“Biya tiene ahora un mandato notablemente inestable, dado que muchos de sus propios ciudadanos no creen que haya ganado las elecciones”, declaró Murithi Mutiga, director del programa para África del International Crisis Group. “Instamos a Biya a iniciar urgentemente una mediación nacional para evitar una mayor escalada”, agregó sobre una serie de manifestaciones que sucedieron en los últimos días y en las que murieron cuatro personas, ante el rechazo de la nueva gestión de Biya.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nyeusi_waasi/status/1982579837865988330&partner=&hide_thread=false Sunday, October 26: Douala, Cameroon



Mass uprising against rigged elections, decades of corruption, impoverishment, and dependency. pic.twitter.com/PdbXv5dDuh — K.Diallo (@nyeusi_waasi) October 26, 2025

El presidente camerunés estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de París, en Francia, y luego volvió a su país para trabajar en la administración pública. Poco a poco, Biya fue ascendiendo y no solo que ocupó altos cargos, sino que se ganó la confianza de Ahmadou Ahidjo, quien era jefe de Estado desde la independencia del país africano en 1960.

Fue un primer ministro leal durante siete años, hasta 1982, cuando, en una decisión sorpresiva, Ahidjo dimitió del cargo y nombró presidente a Biya. Ahidjo se aferró a la presidencia del partido gobernante, creyendo que era un cargo más poderoso que el de presidente.

Fue ahí cuando Biya atacó: purgó a los leales a Ahidjo y finalmente obligó al líder independentista al exilio. Desde entonces, demostró ser un sobreviviente que frustró dos intentos de golpe de Estado, uno en 1983 y otro un año más tarde.

Una de las figuras más importantes alrededor de Biya es su esposa, Chantal, una mujer 38 años menor que él y con quien está casado desde 1994. Ella es famosa por su cabellera anaranjada, su carácter extrovertido y su labor benéfica que le aseguraron al presidente camerunés una enorme cobertura mediática que cubrió la personalidad distante de su marido.

La pareja, que tiene dos hijos, incluso tuvo un león y una leona que llevan su nombre en el zoológico Mvog Beti de la capital, Yaundé. Su hija Brenda, de 28 años, se declaró lesbiana en 2024 en una publicación de Instagram en la que aparecía besando a la modelo brasileña Layyons Valença, con las palabras: “Estoy loca por vos y quiero que el mundo lo sepa”, y un emoji de un corazón.

Brenda, una rapera conocida como King Nasty que vive en Ginebra, Suiza, contó que habían visitado Camerún tres veces desde que comenzaron su relación ocho meses antes, sin decirle a su familia que eran pareja. Quienes mantienen relaciones homosexuales en el país centroafricano se enfrentan a hasta cinco años de cárcel. “Es injusto y espero que mi historia lo cambie”, dijo.