5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Activistas de la flotilla Sumud denunciaron abusos y humillaciones durante su detención en Israel

Unas 450 personas fueron detenidas mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza, de las cuales 137 ya fueron deportadas. "Sentí que estaba siendo retenido por una organización terrorista", aseguró un periodista italiano que regresó a Roma.

Por
137 activistas fueron deportados desde Israel hacia Estambul

137 activistas fueron deportados desde Israel hacia Estambul, Turquía.

X @GSMFlotilla

Algunos de los activistas que viajaban en la Flotilla Global Sumud denunciaron que sufrieron abusos y humillaciones durante su detención en Israel, incluida "violencia verbal y psicológica", una acusación que el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí calificó de "mentiras descaradas".

Las torturas que recibió Greta Thunberg se confirmaron después de una visita de la embajada sueca en Israel.
Te puede interesar:

Acusan a Israel de graves maltratos contra Greta Thunberg durante su detención

La flota, integrada por 42 barcos con tripulantes de distintas nacionalidades, fue interceptada por Israel el miércoles 1 de octubre mientras intentaba romper el bloqueo marítimo para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes detuvieron a 450 personas entre las que había argentinos.

Tras permanecer varios días detenidos en la prisión de Ketziot, 137 activistas de 13 países fueron deportados este sábado y enviados a Estambul, en Turquía, desde donde partieron a sus ciudades de origen. Un grupo de italianos que llegó horas después a Roma denunció que las fuerzas israelíes los trataron "como monos".

"Esto se llama tortura, una negación de los derechos humanos, incluso los más básicos", afirmó el periodista Saverio Tommasi a la agencia AP. "Se llevaron las medicinas de todos: personas con enfermedades cardíacas, asma, incluso a un hombre de 86 años le quitaron su inhalador", relató.

También confirmó las versiones del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco sobre presuntos maltratos contra la joven activista Greta Thunberg. "La vimos en el puerto, en ese caso con los brazos atados y una bandera israelí junto a ella, solo una burla", sostuvo. "Digamos que la burla fue parte de la violencia verbal y psicológica que siempre llevaron a cabo, para degradar, ridiculizar y reírse en situaciones donde no hay nada de qué reírse", señaló.

Embed

Otro periodista italiano, Lorenzo D'Agostino, agregó que los soldados israelíes los despertaron repetidamente durante las dos noches que pasaron en prisión, además de usar perros y armas con miras láser "para asustarnos". "En general, sentí que estaba siendo retenido por una organización terrorista", afirmó.

Por su parte, el activista Paolo De Montis contó que estuvo hacinado en una camioneta por horas, con las manos atadas y sometido a un "estrés constante y humillación". "No se te permitía mirarlos a la cara, siempre tenías que mantener la cabeza baja", aseguró.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel negó "las acusaciones sobre el maltrato a Greta Thunberg y otros detenidos de la flotilla Hamás-Sumud" y aseguró que se trata de "mentiras descaradas", ya que "se respetan plenamente todos los derechos legales de los detenidos".

"Curiosamente, la propia Greta y otros detenidos se negaron a acelerar su deportación e insistieron en prolongar su estancia bajo custodia. Greta tampoco se quejó ante las autoridades israelíes de ninguna de estas acusaciones ridículas y sin fundamento, porque nunca ocurrieron", afirmó en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelMFA/status/1974767255347933283&partner=&hide_thread=false

"Estoy orgulloso de que tratemos a los 'activistas de la flotilla' como partidarios del terrorismo. Cualquiera que apoye el terrorismo es un terrorista y merece las condiciones de los terroristas", afirmó el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, en un comunicado.

"Si alguno de ellos pensó que vendría aquí y recibiría una alfombra roja y trompetas, se equivocaron. Deberían sentir bien las condiciones en la prisión de Ketziot y pensarlo dos veces antes de acercarse a Israel de nuevo", advirtió. Los arrestos provocaron críticas de varios gobiernos, incluidos Grecia, Turquía, Colombia y Pakistán.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

“Es una flotilla humanitaria, solidaria, pacífica, aseguró González a C5N. 

El capitán de uno de los barcos de la flotilla bloqueada en Gaza: "El plan es matar de hambre a los palestinos"

Desde la ONU aseguraron que el plan de paz entre Israel y Hamás es una oportunidad vital para Gaza

Desde la ONU aseguraron que el plan de paz entre Israel y Hamás es una "oportunidad vital" para Gaza

Benjamín Netanyahu busca alinear posiciones con EE.UU.

Israel tomó distancia de la aceptación de Hamás para liberar a los rehenes

Protestas en Barcelona en apoyo a Palestina

Miles de personas protestaron en todo el mundo contra Israel por detener la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

la flotilla mikeno fue interceptada por israel mientras se dirigia a la franja de gaza

La flotilla Mikeno fue interceptada por Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza

Rating Cero

Emilia Mernes apostó por el color negro y sorprendió a sus seguidores.

Diminuto crop top y pantalón oversize: Emilia Mernes paraliza la calle con su look total black

Leo Di Caprio pasó de ídolo adolescente a ser uno de los actores más consolidados de Hollywood.

La impresionante transformación de Leonardo DiCaprio: así se veía de joven

A lo largo de la entrevista, Wahlberg explicó que jamás fue una prioridad para él buscar papeles de superhéroe. “Nunca tuve la oportunidad, así que nunca tuve que decidir si lo haría o no.

Este famoso actor de Hollywood dijo que nunca podría llegar a Marvel: no se ve con ningún traje

Días perfectos, un estreno extranjero que no te podés perder en Netflix.
play

Días Perfectos llegó a Netflix: de qué se trata la película aclamada por el publico y la crítica

La serie Vientos oscuros lidera el ranking de lo más visto en Netflix Argentina.
play

Es una de las series del momento en Netflix y te atrapa con tanto misterio

Esta serie italiana está ambientada en una escuela de Pisa.
play

Tiene 14 capítulos, está en Netflix y todos dicen que es una serie muy entretenida

últimas noticias

Los tomates rellenos pueden tener otro valor con el agregado de salmón picado.

En 20 minutos: la receta de unos tomates rellenos con un ingrediente secreto para una rica entrada

Hace 13 minutos
El fuego afectó a varias unidades de la empresa La Cabaña.

Feroz incendio en una terminal de colectivos de La Matanza

Hace 19 minutos
Ambos locales mantienen la esencia del bodegón porteño: sabores tradicionales, abundancia y cercanía.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires con matambre con papas delicioso

Hace 21 minutos
Dónde se puede probar el mejor ceviche de la ciudad.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer ceviche

Hace 27 minutos
Estas toallas acompañan la moda de verano de manera práctica.

Adiós a los toallones: la tendencia más liviana y efectiva que los reemplazará en el verano 2026

Hace 35 minutos