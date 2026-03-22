22 de marzo de 2026 Inicio
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Accidente aéreo en Qatar: murieron 7 personas en un helicóptero de la Fuerza Aérea

Los fallecidos eran militares de las fuerzas qataríes y turcas. El incidente reavivó la preocupación por la seguridad militar.

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Las actividades de cooperación y coordinación militar entre Turquía y Qatar continuan sin interrupción. 

Las actividades de cooperación y coordinación militar entre Turquía y Qatar continuan sin interrupción. 

En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa Nacional informó que en el accidente murieron cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas de Qatar, un militar turco y dos miembros de la empresa ASELSAN. El hecho ocurrió el domingo, cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea qatarí se estrelló durante una operación.

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Según el testimonio oficial, las actividades de cooperación militar entre Turquía y Qatar continúan según los acuerdos vigentes. En ese marco, un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Qatar que realizaba un ejercicio de entrenamiento conjunto con Turquía se estrelló en el mar la noche del 21 de marzo, por una posible falla técnica, según las primeras evaluaciones.

Tras el operativo de búsqueda y rescate, se recuperaron los restos de la aeronave y los cuerpos de las víctimas: cuatro militares qataríes, un militar turco y dos técnicos de la empresa ASELSAN. El Ministerio señaló además que la causa del accidente será determinada por una investigación oficial de las autoridades qataríes. "Deseamos la misericordia de Alá a todos nuestros mártires que perdieron la vida en este trágico accidente, paciencia a sus familias, condolencias a las Fuerzas Armadas turcas, las Fuerzas Armadas qataríes, ASELSAN, la Nación turca y el pueblo hermano de Qatar", expresaron.

Helicóptero militar

El Alto Comité Estratégico Turquía-Qatar, creado en diciembre de 2014, marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales al consolidar la cooperación en defensa y en la industria militar. El memorando firmado ese mismo mes estableció la formación conjunta y abrió la puerta a la presencia de una base militar turca en territorio qatarí, además de organizar maniobras conjuntas entre ambos países.

El acuerdo fue presentado en febrero de 2015 a la Gran Asamblea Nacional de Turquía y aprobado en marzo por la Comisión de Asuntos Exteriores, lo que dio respaldo institucional a una alianza que desde entonces ha fortalecido la colaboración estratégica y ampliado la influencia militar de Turquía en la región.

La inauguración del Cuartel General del Mando Conjunto de las Fuerzas Qatar-Turquía, realizada el 14 de diciembre de 2019, marcó la consolidación de la cooperación militar entre ambos países. La ceremonia contó con la presencia de los ministros de Defensa y los jefes de Estado Mayor, y el nuevo cuartel recibió el nombre de Cuartel General Khalid Bin Walid, simbolizando el inicio de una etapa de coordinación estratégica más estrecha en la región.

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