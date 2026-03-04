El sistema de defensa de la OTAN interceptó un misil que se dirigía a Turquía

La Alianza Atlántica detuvo el proyectil luego de su paso por Siria e Irak. El hecho ocurrió antes de que Estados Unidos atacara una fragata de Irán en el Océano Índico.

Restos de un sistema de defensa aérea de la OTAN que interceptó en la provincia turca de Hatay un misil lanzado desde Irán.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) destruyó un misil balístico lanzado desde Irán dirigido a Turquía , según confirmó el Ministerio de Defensa de ese país. Se trata del primer ataque contra un miembro de la Alianza Atlántica, así que abre la puerta para que se aplique la cláusula de defensa colectiva del artículo 5 .

Un joven argentino recibió un premio de la NASA por su proyecto de minería sustentable en Marte

El Tratado del Atlántico Norte determina que los países firmantes están obligados a garantizar ese tipo de defensa ante ante un ataque contra uno de los miembros por considerarlo como un ataque contra todos. Sin embargo, Estados Unidos lo descartó.

"Sobre el asunto con Turquía, tendré que responderles más adelante con exactitud sobre cómo fue la interceptación. Estamos al tanto de ese enfrentamiento en particular. Sin embargo, no hay indicios de que eso vaya a activar algo como el artículo quinto ", explicó en conferencia de prensa el ministro de Defensa norteamericano, Pete Hegseth .

La Alianza Atlántica condenó el ataque y dijo que “ se mantiene firmemente junto a todos los Aliados , incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región”, según la portavoz de la OTAN, Allison Hart . Aún así, las autoridades turcas creen que su país “no era el objetivo” del misil.

" Creemos que su objetivo era una base en la parte griega de Chipre, pero se desvió de su rumbo ", declaró un alto funcionario turco bajo condición de anonimato.

Según una fuente de la cancillería turca, el canciller Hakan Fidan declaró a su homólogo iraní Abbas Araqchi en una conversación telefónica que "debe evitarse cualquier medida susceptible de causar una escalada del conflicto".

Dónde cayeron los restos del misil iraní interceptado por la OTAN

"Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras sobrevolar los espacios aéreos iraquí y sirio, fue interceptado y neutralizado a tiempo", indicó el ministerio en un comunicado en X y puntualizó: "El incidente no causó víctimas ni heridos".

Los fragmentos del misil cayeron en el distrito de Dortyol, en la provincia meridional de Hatay, fronteriza con Siria y a poco más de un centenar de kilómetros de la isla de Chipre. Reino Unido cuenta en Chipre con una gran base aérea, Akrotiri, alcanzada recientemente por un dron iraní en la guerra con Estados Unidos e Israel. También cuenta con una base terrestre, Dhekelia.

El hundimiento de un buque iraní en el Océano Índico

Un submarino de Estados Unidos hundió este miércoles una fragata de la armada iraní con 180 tripulantes, en el borde de las aguas territoriales de Sri Lanka, informó Hegseth en la misma conferencia de prensa. "La armada iraní reposa en el fondo del Golfo pérsico", sentenció el funcionario.

La marina de Sri Lanka recuperó 87 cadáveres de marinos iraníes del buque llamado IRIS Dena, armado con cañones pesados, misiles tierra-aire, misiles antibuque y torpedos y acondicionado para transportar un helicóptero. También rescataron 32 marineros y los trasladaron al hospital de Karapitiya, junto a los cuerpos. A la par, continúan la búsqueda los 61 que siguen desaparecidos.

El Ejército de Estados Unidos había dicho antes del ataque que ya destruyeron 17 buques iraníes y que su objetivo era hundir "toda la Marina".