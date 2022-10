Lautaro Martínez: su deseo de volver a Racing y el Mundial de Qatar 2022

El delantero de la Selección argentina y exjugador de Racing, Lautaro Martínez , lanzó una frase que ilusiona a todos los hinchas de la Academia: "Sería un sueño volver ahí y jugar en el Cilindro con su gente. Quiero regresar a la Argentina y que sea allí" . Sobre el club de Avellaneda, sostuvo que "si no sufrís, no sos de Racing. Esa es la frase".

En diálogo con TyC Sports, Martínez recordó el plantel que integró de la Academia que se consagró campeón en la temporada 2018/2019: "Me tocó irme y a los 6 meses el equipo salió campeón pero los jugadores eran más o menos los mismos y también seguía Coudet como entrenador". Luego se refirió al estilo de juego de Fernando Gago, quien actualmente dirige a Racing: "Siempre quiere tener la pelota y ser protagonista , al igual que el del Chacho".

Sobre la Selección argentina y el Mundial de Qatar 2022, el futbolista del Inter sostuvo que "trato de estar tranquilo. Parece que los días pasan más lentos porque falta poco. Intento disfrutar los partidos con mi equipo" y dejó en claro que busca no desenfocarse en sus objetivos a corto plazo.

A su vez, habló acerca de la renovación de contrato de Lionel Scaloni con la Argentina: "Es una pieza fundamental. Significa mucho para nosotros".

Siguiendo con su respuesta sobre el entrenador, siguió deshaciéndose en elogios: "Creó en el grupo una confianza y un respeto que son difíciles de lograr. Me pone muy contento su renovación porque se puede continuar con la misma línea de trabajo". Martínez es uno de los varios referentes que tiene la Selección, como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Ángel Di María, y se espera que forme parte de la lista de jugadores para el Mundial.

Sobre el Mundial, opinó cuáles son las Selecciones candidatas para ganarlo: "Creo que los favoritos son Francia y Brasil. Tienen a jugadores de muchísima jerarquía y calidad". Sobre de qué manera irá la Argentina a jugar la Copa del Mundo aseguró que "vamos a ir como todos los partidos", sentenció.

El tremendo elogio de Lautaro Martínez a Copetti

El oriundo de Bahía Blanca se refirió a uno de los goleadores del torneo: "Cuando no está jugando, se nota. Se mueve mucho, las pelea todas y está en un gran momento. No me gustaría jugar de defensor frente a él. Ayuda al equipo".