Colapinto confirmó la exhibición en Argentina: con qué auto correrá en las calles de Palermo El argentino utilizó sus redes sociales para anunciar que el próximo 26 de abril vendrá con un monoplaza de Alpine para rodar por la Ciudad de Buenos Aires. “Nos vemos en casita. Vengan todos”, invitó el piloto argentino. Por + Seguir en







El Road Show de Franco Colapinto será el próximo 26 de abril en Palermo

Franco Colapinto confirmó que el próximo 26 de abril llegará a la Argentina para protagonizar histórico “Road Show” en la Ciudad de Buenos Aires. Los fanáticos de automovilismo no solo se ilusionan nuevamente con verlo el piloto argentino en su tierra, sino también con ver un monoplaza de Fórmula 1. ¿Qué auto utilizará?

El evento marcará el regreso de un vehículo de la máxima categoría a la Capital Federal tras 14 años. “Nos vemos en casita, vengan todos”, posteó ilusionado el pilarense en sus redes sociales tras conocerse la noticia.

Debido a que por reglamento está prohibido que use el Alpine actual, se espera que por las calles de Palermo circule un Lotus E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo Alpine. A ese coche lo manejaron en aquella temporada el campeón del mundo Kimi Raikkonen y Romain Grosjean, protagonista de aquel impactante accidente en Bahrein.

Colapinto En este tipo de eventos, el piloto no suele hacer una sola pasada, sino que haría varias salidas, con show de trompos incluidos. “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera”, había confesado el pilarense y finalmente su deseo se cumplirá.

“Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, agregó. La posibilidad que se lleve a cabo esta exhibición se da en el marco de la cancelación de dos fechas de la Fórmula 1 por el conflicto en Medio Oriente y por lo cual la máxima categoría del automovilismo tendrá un parate de un mes donde se disputarán los Gran Premios de Bahréin y Arabia Saudita.