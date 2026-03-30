Gastón Trezeguet cruzó a Tamara Paganini por volver a Gran Hermano: "Quiero creer que va a devolver la plata"

El participante de Gran Hermano 2001 le reclamó a su excompañera por el juicio de 13 años que le hizo a Telefe luego de consagrarse como subcampeona de esa primera edición del reality show.

Gastón Trezeguet cuestionó el regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano luego de que la subcampeona de la edición 2001 del reality show denunciara a Telefe y a la productora Endemol por desoír al personal psicológico del casting. Por ese juicio, que duró 13 años, acordó un resarcimiento económico y firmó un contrato de confidencialidad. Esa es la plata que le reclama su exhermanito.

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" Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas porque supuestamente le había hecho mal Gran Hermano", disparó Trezeguet en X y remató: "Digo, sería lo más justo, ¿no?". Ya se habían cruzado en comentarios de Instagram por el mismo motivo.

"Lamer las botas a cambio de que te den de comer... Cada quien hace de uno mismo lo que quiere. Yo prefiero no hacer de perrito ", le había escrito Paganini y el panelista le respondió: " Es un orgullo para mí no morder la mano del que te da de comer . Debería serlo para todos".

"Mi abogada me dijo que el resarcimiento tenía que ser económico porque el tiempo atrás no podía volver. Y yo decía: no quiero plata, quiero que me pidan perdón públicamente por todas las ediciones maliciosas que habían hecho conmigo", había explicado la subcampeona en una entrevista con Carlos Monti en Entrometidos.

Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas porque supuestamente le había hecho mal #granhermano , digo sería lo más justo no ?

Según Adrián Pallares en Intrusos, "el viernes a las 11 de la mañana recibió la oferta Tamara Paganini y la llamó a su abogada por si podía aceptar por el juicio que tenía y ella le dijo que sí porque hoy solo mantiene un juicio con el psicólogo de Gran Hermano de ese momento ".

La vida de Tamara Paganini después de Gran Hermano 2001

Paganini estuvo dentro de la casa por 112 días y fue finalista de la primera edición del programa; quedó en segundo lugar, detrás de Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano 2001.

“Cuando yo salí de la casa sentí pánico. Lo positivo es que toqué tanto fondo que fui al psicólogo y ahora soy increíblemente fuerte. Tuve que reconstruirme y ahí resolví traumas y cosas que traía de antes de Gran Hermano”, relató Pagani y reconoció que volvería a la casa más famosa del país.

A 25 años de ese momento pionero en la historia del reality, la ex participante confesó que ya se reconcilió con el programa, los productores y todas las secuelas que le quedaron luego de aquella experiencia. Los primeros años fueron difíciles ya que tuvo que escuchar muchas mentiras que circulaban sobre ella en los medios, respecto a sus vínculos amorosos y otros aspectos de su vida privada.

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Además, tuvo que soportar agresiones de la gente en la vía pública. Incluso llegó a disfrazarse con barba y gorros para que no la reconocieran.

Después de varios años manteniendo el perfil bajo, Pagani volvió al mundo mediático y conduce un programa de streaming en ZAC Radio. También es muy activa en sus redes sociales, donde comparte reels de humor y reflexiones con una comunidad de casi 200 mil seguidores en Instagram.