31 de marzo de 2026 Inicio
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Cuáles son las playas que tiene el pueblo brasileño más recomendado para hacer una escapada en 2026

El lugar se destaca por su entorno natural y ritmo pausado. Es una alternativa atractiva para quienes buscan desconectar.

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El lugar ofrece diferentes alternativas según el tipo de viaje.

El lugar ofrece diferentes alternativas según el tipo de viaje.

Bora Viajar Agora
  • Este destino del nordeste brasileño se posiciona como una opción ideal para descansar lejos del turismo masivo
  • Se caracteriza por playas casi vírgenes, aguas transparentes y un entorno natural preservado
  • Ofrece alternativas para distintos perfiles, desde relax absoluto hasta actividades acuáticas
  • Su crecimiento turístico se apoya en propuestas sustentables y experiencias auténticas

El pueblo de São Miguel dos Milagres está siendo cada vez más considerado por los turistas que buscan destinos en donde puedan realizar una escapada en Brasil con la intención de tener tranquilidad y contacto con la naturaleza y con playas poco exploradas.

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Ubicado en el Estado de Alagoas, este rincón costero se aleja de los circuitos más concurridos del turismo en Brasil y propone una experiencia más relajada. Con una fuerte identidad ligada a la pesca artesanal y una comunidad reducida, mantiene un ritmo de vida pausado que atrae a quienes priorizan el descanso.

Entre cocoteros, manglares y mar de tonos claros, el lugar ofrece diferentes alternativas según el tipo de viaje, con playas que presentan características particulares y actividades adaptadas a cada entorno.

São Miguel dos Milagres

Qué playas se pueden visitar en São Miguel dos Milagres

Este destino cuenta con cinco playas principales, cada una con rasgos propios que marcan la experiencia del visitante. Además, el acceso a algunas de ellas depende del comportamiento de las mareas, un factor importante al momento de organizar el recorrido. Praia do Marceneiro se distingue por su ambiente silencioso y su bajo nivel de concurrencia, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan desconectarse por completo y disfrutar del paisaje natural sin interrupciones.

São Miguel dos Milagres

Por otra parte, Praia do Riacho resulta atractiva para planes en familia, gracias a sus piletas naturales que permiten ingresar al mar con mayor tranquilidad. También ofrece actividades como paseos en kayak para explorar la zona desde otra perspectiva.

Entre las más elegidas aparece Praia do Toque, con acceso sencillo y condiciones favorables para practicar stand up paddle cuando baja la marea. A esto se suman Porto da Rua, donde se concentra la mayor oferta de servicios, y la playa de Patacho, reconocida por sus aguas cálidas, transparentes y poco profundas, ideales para hacer snorkel y observar la fauna marina.

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