Un alumno ingresó armado, comenzó a disparar a sus compañeros y asesinó a un adolescente de 13 años e hirió a otros ocho. Tras la tragedia, el menor fue reducido y ahora se publicaron las imágenes del arma que utilizó.

En las últimas horas se conocieron las primeras imágenes de la escopeta que utilizó el alumno que ingresó armado a su escuela y asesinó a un adolescente de 13 años e hirió a otros compañeros . Según el relato de su abuelo, el menor robó el arma sin que se diera cuenta y ellos habían realizado la denuncia: " Me duele más la muerte del chico".

Tragedia en Santa Fe: el encargado de la escuela contó cómo fue el momento en el que mataron a Ian Cabrera

El abuelo del menor que ingresó a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 ubicada en la ciudad santafesina de San Cristóbal habló con Radio Boing y aseguró que "la robó está también denunciado el robo".

También explicó que nunca fue a cazar con su nieto y que conocía a la familia de Ian Cabrera , el joven que murió y cursaba el primer año de la secundaria: " Me dolió en el alma, lloré muchísimo".

El joven de 15 años fue reducido por el portero del colegio, en el lugar se estableció un gran operativo de seguridad y encontraron la escopeta calibre 12/70 que habría utilizado el menor tirada sobre la vereda. Hasta el momento no se conocieron los resultados de las pericias en el arma.

El alumno ingresó con la escopeta al colegio y comenzó a disparar minutos antes de izar la bandera y dar inicio al ciclo escolar. Varios alumnos resultaron heridos: dos de mayor gravedad y seis con heridas leves.

El adolescente asesinado fue identificado como Ian Cabrera y cursaba en el primer año de la secundaria. Por su parte, el agresor, que cursa el tercer año en la misma institución, fue identificado y rápidamente quedó bajo custodia mientras la Justicia provincial avanza con la investigación para tratar de determinar la causa de la agresión.

Quién era el tirador de San Cristóbal: el perfil de un alumno sin antecedentes que desató una tragedia en Santa Fe

El ataque armado dentro de la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, dejó una escena que aún conmociona a toda la sociedad: un estudiante muerto, al menos 13 heridos, dos de gravedad, y un joven de 15 años que abrió fuego contra sus compañeros.

El agresor era alumno de la institución y, según las primeras reconstrucciones oficiales, no presentaba señales previas que permitieran anticipar el desenlace. Así lo aseguró el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, quien descartó que hubiera indicios de conflicto o conductas problemáticas.

“No se podían haber evitado porque no había presunción. Era un buen alumno y no tenía problemas de conducta. La mamá es docente y el padre es comerciante”, explicó el funcionario en diálogo con C5N, trazando un perfil que contrasta con la violencia del hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2038744373819560308&partner=&hide_thread=false Horror en San Cristóbal | Néstor y Mariana Oroño, abogados de la familia del tirador: "El adolescente habló con el padre antes de entrar al colegio"



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El ataque ocurrió cerca de las 7:15, cuando los estudiantes aguardaban el inicio de la jornada escolar. El joven ingresó con una escopeta escondida en un estuche de guitarra y, ya dentro del edificio, comenzó a disparar.

El testimonio de Axel, amigo de la víctima y compañero de básquet del agresor, aporta otra dimensión al perfil del tirador: la de un adolescente integrado socialmente y sin señales visibles de violencia.

“Se lo veía tranquilo. Era amable, gracioso, buena onda. No se mostraba violento. Siempre se lo veía feliz, alegre”, relató en diálogo con C5N. Según su reconstrucción, el ataque comenzó en los baños del sector superior del colegio: “Fue primero a los baños en la parte alta. Ahí se encontró con la víctima y le disparó. Disparó cuatro veces”.

Axel también describió el desconcierto generalizado que provocó la situación: “Nos agarró a todos de sorpresa. Yo jugaba al básquet con él, éramos amigos y era un chico que nada que ver con lo que pasó hoy”.

En medio del shock, el joven intentó encontrar alguna explicación posible: “Pienso que pudo haber sufrido bullying de parte de los compañeros o algo en la casa no estaba bien. Si le pasaba algo lo ocultaba bien y no lo demostraba”.

Y agregó un dato estremecedor sobre la secuencia del ataque: “Muchos dicen que salió del baño gritando ‘sorpresa’. Fue a matar a todos. Disparaba a cualquiera y al que le pegaba, le pegaba”.

Desde el municipio también brindaron detalles sobre el estudiante asesinado. “El padre y la tía son empleados municipales. El abuelo fue jefe de la policía municipal, se jubiló el año pasado. Es una familia netamente municipal. Jugaba al fútbol”, indicó Muñoz.