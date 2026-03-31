31 de marzo de 2026 Inicio
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La escapada cerca de Buenos Aires para Semana Santa 2026: tiene cabañas rústicas y hoteles boutique con spa

Un destino serrano combina tradición religiosa, descanso y cocina regional en plena temporada alta de abril.

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Vista panorámica de Tandil y sus sierras emblemáticas.

Vista panorámica de Tandil y sus sierras emblemáticas.

Turismo Tandil

  • Tandil se posiciona como uno de los destinos más elegidos del fin de semana largo por su propuesta que integra religión, descanso y gastronomía.

  • El sector turístico proyecta niveles de ocupación cercanos al 100% en cabañas y alta demanda en hoteles de distintas categorías durante abril.

  • La oferta incluye actividades tradicionales como el Monte Calvario junto a experiencias modernas vinculadas a la cocina de autor y el turismo activo.

  • Ferias artesanales, mercados regionales y circuitos gastronómicos consolidan su atractivo dentro del turismo interno en Argentina.

Durante el fin de semana largo de abril, Tandil se consolida como uno de los principales polos turísticos del país, con una propuesta que combina celebraciones religiosas, descanso en entornos naturales y una infraestructura en crecimiento.

El lugar ofrece diferentes alternativas según el tipo de viaje.
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Referentes del sector destacan que durante esta época la localidad “se viste de gala”, con eventos emblemáticos como las Estampas de la Redención en el anfiteatro del Parque Independencia y las celebraciones en el Monte Calvario, uno de los puntos más convocantes del calendario litúrgico.

A su vez, se consolida un cambio en el perfil del visitante, que ya no se limita a lo religioso y busca experiencias integrales: naturaleza, descanso y gastronomía de autor impulsada por chefs locales. Este crecimiento impacta directamente en la economía regional, con una oferta que va desde campings hasta hoteles boutique con spa.

Tandil
El turismo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsa la llegada de visitantes a Tandil en fines de semana largos.

El turismo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsa la llegada de visitantes a Tandil en fines de semana largos.

Dónde queda Tandil

Tandil se encuentra en el centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires, dentro de la región serrana conocida como el sistema de Tandilia. Su geografía se caracteriza por suaves sierras, paisajes verdes y formaciones rocosas que la diferencian del entorno pampeano.

Ubicada a unos 360 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad combina accesibilidad con un entorno natural que favorece el turismo de cercanía, especialmente durante fines de semana largos y fechas especiales como Semana Santa.

Qué hacer en Tandil

Uno de los principales atractivos es el circuito de puntos panorámicos, donde se destacan el Parque Independencia, el Cerro La Movediza, con su histórica leyenda, y el Cerro El Centinela, que ofrece actividades como aerosillas y espacios gastronómicos con vista a las sierras.

El contacto con la naturaleza es otro eje central, con propuestas como caminatas en la Reserva Natural Sierra del Tigre, recorridos por la Cascada o actividades en el Lago del Fuerte, donde también se pueden realizar deportes y paseos al aire libre.

En el plano cultural y gastronómico, Tandil ofrece el tradicional recorrido por el Monte Calvario, visitas al centro histórico y una fuerte identidad culinaria marcada por la ruta del queso y los chacinados, además de ferias y mercados que reflejan la producción regional.

Cómo llegar a Tandil

En auto, el trayecto desde CABA es de aproximadamente 360 a 380 kilómetros. El recorrido más habitual incluye Autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Ruta Nacional 3, Ruta Provincial 30 y finalmente la Ruta Nacional 226, con un tiempo estimado de entre 4 y 5 horas según el tránsito.

En transporte público, existen servicios diarios de micro que parten desde la terminal de Retiro hacia Tandil. El viaje tiene una duración aproximada de entre 5 y 6 horas, con diferentes frecuencias disponibles según la demanda.

Tandil
Turismo en Tandil durante Semana Santa con alta ocupación y actividades religiosas.

Turismo en Tandil durante Semana Santa con alta ocupación y actividades religiosas.

En avión, la ciudad cuenta con el aeropuerto Brigadier Héctor Ruiz, aunque su uso es limitado y la mayoría de los visitantes opta por el traslado terrestre. Desde allí, el acceso al centro urbano es rápido y directo.

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