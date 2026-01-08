9 de enero de 2026 Inicio
Honduras: atacaron con un explosivo a una diputada en el Parlamento

Gladys Aurora López, referente del Partido Nacional, resultó herida en la espalda y la cabeza por la detonación de un artefacto que fue lanzado por manifestantes.

Gladys Aurora López en los instantes posteriores al ataque.

La diputada hondureña Gladys Aurora López, referente del Partido Nacional, resultó herida tras recibir el impacto de un artefacto explosivo lanzado contra el edificio del Parlamento. El ataque se produjo minutos antes de una sesión oficial, mientras la legisladora se encontraba en el sector posterior del recinto junto a otros congresistas y miembros de la prensa.

El desplome del rial es el motor principal del descontento social que asfixia a la población.
Irán impuso un apagón digital masivo para frenar una nueva ola de protestas

El artefacto, arrojado desde el exterior del edificio, golpeó el hombro de la diputada y provocó una detonación que le causó lesiones en la espalda y la cabeza. Efectivos policiales que custodiaban el lugar intervinieron de inmediato para asistir a la víctima, quien fue trasladada de urgencia a un hospital de la capital para recibir tratamiento médico.

El episodio violento ocurrió en un contexto de fuerte fricción política, mientras el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, ofrecía declaraciones sobre el acceso al recinto. El clima de confrontación se debe a la intención del presidente del Legislativo, Luis Redondo, de revisar más de 19.000 actas electorales, pese a que los resultados ya fueron oficializados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, condenó el atentado desde San Pedro Sula y expresó su preocupación por la gravedad del incidente. Al respecto, el mandatario electo señaló: “No quiero pensar que sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder”.

En la misma línea, Carlos Eduardo Reina, integrante de la Comisión Política de LIBRE, rechazó el ataque y enfatizó que ninguna diferencia ideológica justifica el uso de la violencia. La agresión profundizó la brecha entre el oficialismo y la oposición, que acudió a la sesión solo para registrar presencia en señal de rechazo a las maniobras de Redondo.

Las autoridades hondureñas iniciaron una investigación para identificar a los responsables del lanzamiento del explosivo, mientras el Parlamento permanece bajo estricta vigilancia. El caso se suma a la controversia por el escrutinio de los comicios del 30 de noviembre, un proceso que sigue generando denuncias de presión política sobre los órganos electorales.

