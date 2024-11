Viral gracias a una famosa: cuál es el truco casero para borrarse las ojeras

El ritmo de vida de Wanda Nara no conoce pausas. Con una agenda repleta de compromisos laborales, eventos y grabaciones, mantener su imagen es un verdadero desafío. Sus días en las grabaciones de Bake Off Famosos suelen extenderse hasta altas horas de la noche, para luego retomar temprano al día siguiente. Esta rutina no deja mucho espacio para descansar, por lo que la presencia de ojeras suele convertirse en una preocupación constante.