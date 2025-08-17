Viajar a Salta: el sitio mítico que está escondido y no todos conocen

Un lugar donde la naturaleza talló su propio túnel y que, pese a su belleza, sigue fuera del radar de la mayoría de los turistas.

Una formación geológica en Salta, creada por la erosión y que tiene cavernas únicas en la Argentina.

En el norte de Salta , donde la pre-puna empieza a mostrar sus colores ocres y las montañas dibujan un horizonte quebrado, se esconde un sitio que parece extraído de un relato ancestral. El Puente del Diablo , en el pequeño pueblo de La Poma , es una caverna natural que ha visto pasar siglos de historia, desde caravanas de pueblos originarios hasta viajeros contemporáneos que buscan rincones poco explorados.

A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, esta formación geológica sorprende por su magnitud y particularidad: un túnel de roca basáltica de unos 110 metros de largo, esculpido por la erosión y atravesado por el cauce del río Calchaquí . La combinación de agua, piedra y luz crea un espectáculo visual que, según cuentan, cambia con las estaciones y el caudal.

El origen del puente está ligado a la erupción de Los Gemelos , un evento volcánico que dejó como huella grandes depósitos de lava. Con el tiempo, el agua se encargó de horadar la roca, dando forma a este pasaje natural donde cuelgan estalactitas y crecen estalagmitas, algunas de un blanco casi brillante debido a la acumulación de carbonato de calcio.

El Puente del Diablo se encuentra en La Poma , a mitad de camino entre Cachi y San Antonio de los Cobres , siguiendo la Ruta Nacional 40 . Está a unos 190 kilómetros de la ciudad de Salta, en pleno norte de los Valles Calchaquíes. La zona combina paisajes de pre-puna, quebradas y vistas del Nevado de Acay, que domina el horizonte.

Aunque La Poma es un poblado pequeño, su entorno es rico en atractivos naturales y culturales , desde iglesias históricas hasta formaciones volcánicas y sitios arqueológicos. La ubicación del puente lo convierte en una parada estratégica para quienes recorren la mítica ruta, aunque todavía son pocos los que se desvían para conocerlo.

Qué puedo hacer en El puente del Diablo

El recorrido comienza descendiendo por un sendero natural que lleva hasta el cauce del río Calchaquí. Allí, el visitante se encuentra con el túnel rocoso, donde las paredes lucen cubiertas de estalactitas y estalagmitas. El sonido del agua corriendo y la luz que se filtra por las aberturas generan una atmósfera particular, casi cinematográfica.

Además de la caminata y la observación de la caverna, quienes llegan hasta el lugar suelen practicar espeleología, explorando sus recovecos junto a guías especializados. Hay que tener en cuenta que el terreno es resbaladizo, sobre todo en épocas de crecida, y que el acceso solo está permitido con guías habilitados, que conocen los puntos seguros y la dinámica del río.

la-poma-puente-del-diablo-3

Cómo llegar a El puente del Diablo

Desde la ciudad de Salta, el viaje implica tomar la Ruta Nacional 40 rumbo a Cachi y luego continuar hacia el norte hasta La Poma. El trayecto es un espectáculo en sí mismo, atravesando tramos de ripio, pueblos coloniales y paisajes que alternan cardones gigantes con formaciones rocosas.

La distancia de 190 kilómetros puede traducirse en un viaje de varias horas debido a las curvas y cambios de altitud. Por esa razón, muchos viajeros optan por contratar excursiones que incluyan transporte, guía y equipo de seguridad. También es posible llegar en vehículo particular, siempre evaluando las condiciones del camino y el clima antes de partir.