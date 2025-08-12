Viajar a Salta: el destino que nadie conoce y te va a encantar

En el mapa turístico de Salta abundan destinos conocidos como Cafayate, Cachi o San Lorenzo . Sin embargo, lejos de las rutas más promocionadas, hay un lugar donde el tiempo parece correr a otro ritmo y las tradiciones se viven como hace décadas. Allí, la vida transcurre entre calles tranquilas, casas antiguas y paisajes rurales que invitan a quedarse más de la cuenta.

La Candelaria, ubicada en un valle donde la agricultura y la ganadería marcan el pulso cotidiano, conserva la serenidad propia de las comunidades que no han perdido su esencia. Los ríos y arroyos que lo rodean terminan alimentando al río Salí en la vecina Tucumán, dibujando un entorno natural que acompaña la vida de quienes habitan la zona.

Visitarlo no es solo recorrer sus rincones, sino también sumergirse en una historia hecha de fiestas patronales, comidas típicas y paisajes que parecen pintados. Entre febrero y marzo, sus calles se llenan de música, procesiones y encuentros que atraen a vecinos y visitantes de parajes cercanos.

La Candelaria se encuentra en el sur del territorio salteño, dentro de un corredor donde la geografía cambia entre campos de cultivo, pastizales y quebradas bajas. El pueblo forma parte de un departamento que lleva su mismo nombre y que también incluye parajes como El Jardín y Amblayo , cada uno con su propia historia y encanto.

Quien llega hasta aquí se encuentra con un paisaje donde la naturaleza y las construcciones coloniales conviven sin disputarse el protagonismo. En El Jardín, por ejemplo, todavía se mantiene en pie la Iglesia de la Merced, obra levantada por los jesuitas y ubicada frente a la plaza Manuel Belgrano, desde donde parten calles bordeadas por casas del siglo XIX.

Qué puedo hacer en La Candelaria

La experiencia se construye con pequeños descubrimientos. Uno de ellos es El Jardín, municipio declarado oficialmente en 1959, que ofrece vistas al arroyo Casas Viejas y un puente que parece detenido en la postal de otra época. Su plaza central, rodeada de edificaciones antiguas, es un buen punto de partida para conocer la vida local.

En Amblayo, la Iglesia homónima se convierte en un punto de referencia para quienes buscan historia y arquitectura popular. Muy cerca, el Cerro Pelao invita a una caminata entre lomas y pastos duros, con panorámicas abiertas hacia el horizonte.

La gastronomía local es un capítulo aparte. En La Candelaria se preparan platos tradicionales como la guatia —cocción lenta bajo tierra—, el ají del monte o quitucho, el chorizo colorado, el queso de vaca y unos tamales rectangulares que no se ven en todas partes. En Amblayo, además, se produce un queso de cabra artesanal.

Y, por supuesto, cada febrero el calendario marca la Fiesta Patronal de la Virgen de la Candelaria, evento que reúne a fieles de diferentes parajes y que combina ceremonias religiosas con bailes, música y comidas típicas.

Cómo llegar a La Candelaria

Para llegar a La Candelaria se debe tomar la Ruta Nacional 9 , que luego se convierte en la Ruta Nacional 34, que te lleva hacia el norte, pasando por Rosario, Córdoba y luego girando hacia el oeste en dirección a Salta. En total, la distancia es de aproximadamente 1447 km y el viaje puede tomar alrededor de 16-17 horas sin paradas

Quienes elijan el viaje en auto podrán recorrer tramos que cruzan campos de cultivo y ríos, con la posibilidad de detenerse en pueblos intermedios para conocer otros rincones poco difundidos de la provincia.