Viajar a Salta: el pueblito muy bien conservado que te lleva al pasado

Entre artesanos teleros, casonas de adobe y paisajes únicos, un rincón del Valle Calchaquí invita a viajar en el tiempo y vivir sus tradiciones.

En este pueblo de Salta

En este pueblo de Salta, el poncho y las artesanías son los actores principales.

En los Salta todavía existen rincones donde el tiempo parece ir a otro ritmo. Entre cardones, montañas rojizas y caseríos antiguos, la vida cotidiana conserva prácticas y tradiciones que en otros lugares ya se han perdido. Allí, el visitante se encuentra con un ambiente que combina la calma de pueblo chico con la grandeza de paisajes imponentes.

Quien viaja por estos los Valles Calchaquíes no tarda en descubrir que la arquitectura colonial, los telares artesanales y los sabores regionales conviven con historias transmitidas de generación en generación. No se trata solo de visitar un destino turístico: es también entrar en contacto con una forma de vida que resiste frente al paso del tiempo.

Dentro de este marco, Seclantás se ha ganado la fama de cuna del poncho y tierra de tejedores. Entre calles irregulares, patios con sombra y relatos de antaño, ofrece una experiencia que mezcla historia, cultura y naturaleza en cada rincón.

Seclantás

Dónde queda Seclantás

El pueblo está ubicado en el centro del Valle Calchaquí, a unos 150 kilómetros de la capital salteña si se toma la ruta provincial 33 y la 42, o a 184 km si se combina con la RN 40. No existen registros precisos de su fundación, aunque se estima que surgió hacia fines del siglo XVIII como una antigua hacienda con oratorio. Sus casonas de adobe, con galerías y patios amplios, mantienen el aire colonial que caracteriza al lugar y lo vuelven especialmente pintoresco.

Qué puedo hacer en Seclantás

El atractivo más fuerte está ligado a la tradición textil. En el llamado Camino de los Artesanos, los visitantes pueden conocer de primera mano el proceso de tejido en telar de palo plantado, una técnica ancestral con la que se elaboran ponchos, tapices y mantas. El poncho seclanteño, tejido con lana de llama u oveja, requiere entre 15 y 20 días de trabajo y es considerado una prenda emblemática de la cultura gaucha: figuras como los Chalchaleros, el Chaqueño Palavecino o Los Nocheros lo han lucido con orgullo.

Además, el pueblo guarda rincones históricos como la Plaza La Junta, escenario de la primera junta vallista en 1814, o la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, construida en 1835, que sorprende por su manejo del color y su estilo colonial. También vale la pena visitar la capilla del cementerio, con frescos en carbonilla únicos en la región.

En los alrededores, la naturaleza ofrece postales imperdibles: la Laguna de Brealito, a más de 2.000 metros de altura, cambia de tonalidad según la luz del día, mientras que las formaciones rocosas rojizas ubicadas a 20 km del pueblo invitan a una caminata de aventura. Para los amantes del senderismo, el Cerro del Vía Crucis regala una vista panorámica de todo el valle.

La experiencia se completa con su gastronomía local: empanadas, humitas, tamales, chivito y dulces regionales, además del vino patero y la mistela que elaboran las bodegas familiares.

Seclantás

Cómo llegar a Seclantás

Desde la ciudad de Salta se puede viajar en vehículo particular tomando la RP 33 hacia el sur y luego la RP 42. Otra opción es llegar a través de la RN 40, que recorre todo el Valle Calchaquí. El camino es de montaña, con tramos de ripio y curvas cerradas, lo que obliga a manejar con precaución. También se ofrecen excursiones contratadas desde Salta y Cafayate que incluyen visitas guiadas por el pueblo y sus alrededores.

Quienes se animen al viaje encontrarán un destino donde cada detalle —desde un poncho tejido a mano hasta el reflejo de la laguna entre cardones— invita a sentir la historia viva del Valle Calchaquí.

