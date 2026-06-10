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Cami Mayán lanzó munición gruesa contra Alexis Mac Allister: "Me dejaron de enemiga a la suegra"

La famosa sorprendió con una parodia musical, recordó su separación del campeón del mundo y respondió por la polémica que involucra a la actual pareja del futbolista.

Ambos estuvieron en pareja durante cinco años antes de la ruptura a fines de 2022

Ambos estuvieron en pareja durante cinco años antes de la ruptura a fines de 2022, cuando el futbolista terminó la relación tras el Mundial de Qatar.

La influencer Camila Mayán volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de presentar un videoclip cargado de ironía, humor y referencias personales contra su expareja Alexis Mac Allister, futbolista de la Selección argentina. La influencer sorprendió al recrear el estilo de la famosa BZRP Music Session de Shakira, en la que utilizó una estética similar para transformar en canción algunas de las situaciones que atravesó luego de la mediática separación del mediocampista del Liverpool.

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Durante una emisión de un programa de streaming, Mayán explicó que disfrutó mucho del proceso creativo y que el objetivo fue realizar una pieza divertida, aunque rápidamente sus frases generaron repercusión por las referencias directas a su historia personal. “Me divertí mucho haciéndolo”, contó la influencer al presentar el material que luego comenzó a viralizarse en redes sociales.

El momento más comentado del videoclip transmitido en Patria y Familia (Luzu) fue cuando lanzó una serie de indirectas vinculadas a su separación del campeón del mundo. En la letra mencionó las críticas recibidas en redes sociales, su exposición pública y la relación con el entorno familiar de su ex pareja: “Me dejaron de enemiga a la suegra, la prensa en la puerta y la Dyson en venta”, una frase que rápidamente fue interpretada como un mensaje dirigido al universo que rodeó la ruptura.

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Además, la influencer cerró su interpretación con un mensaje de "superación personal", al asegurar que tiene “un futuro grande” y que apuesta por una nueva etapa. El paralelismo con la canción de Shakira junto a Bizarrap, famosa por sus referencias a la separación de la artista colombiana con el futbolista español Gerard Piqué, fue uno de los puntos que más llamó la atención y volvió a instalar el debate alrededor de Mayán, Mac Allister y Ailén Cova.

Qué dijo Cami Mayán sobre la baja de Ailén Cova en la serie de la Selección

Días atrás, Cami Mayán fue consultada por la decisión de Ailén Cova, actual pareja de Mac Allister, de bajarse de Muchachas, el especial de Telefe que reúne testimonios de mujeres vinculadas a futbolistas de la Selección argentina. La producción había generado expectativa porque mostraba parte del entorno de los jugadores y sus familias, aunque finalmente algunas participaciones quedaron afuera.

Ante las preguntas del programa SQP (América TV), Mayán mostró incomodidad por tener que responder sobre una situación que, según explicó, no protagonizó. “No sé qué te puedo decir al respecto. La verdad es que nunca se puede dar una respuesta correcta en estos casos”, expresó antes de remarcar que no entendía por qué debía quedar involucrada en una decisión ajena.

La frase que más repercusión tuvo llegó cuando el cronista insistió sobre las posibles razones detrás de la baja de Cova. Mayán respondió con una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta: “¿Yo hice algo malo? No. ¿Le estoy haciendo mal a alguien con esto? No. Entonces no tengo por qué dejar de hacerlo”.

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