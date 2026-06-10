Se confirmaron 47 casos de hantavirus en 2026: Buenos Aires concentra la mayoría de contagios Desde mediados de 2025 hasta la semana epidemiológica 21 de este año, el acumulado asciende a 107 diagnósticos positivos, según los reportes oficiales. Por Agregar C5N en









Hay 107 casos de hantavirus desde mediados de 2025. Redes sociales

En lo que va del año, el hantavirus mantiene su circulación activa y ya se registraron 47 contagios. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos y, según los reportes oficiales, el acumulado asciende a 107 diagnósticos positivos desde mediados de 2025.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, se registraron 47 nuevos contagios de hantavirus en el país hasta la semana epidemiológica 21, siendo la región centro la que concentra el 54% de los casos, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza: acumuló 44 contagios entre este año y el pasado.

Por su parte, la mayor tasa de incidencia se registra en el Noroeste Argentino, con 0,63 casos cada 100.000 habitantes. En esa región se contabilizaron 37 infecciones, más del 80% en la provincia de Salta. Mientras que en la Patagonia se confirmaron 12 casos, distribuidos entre Río Negro (6), Chubut (5) y Neuquén (1).

casos de Hantavirus en Argentina 2025-2026 Cómo se contagia el hantavirus El hantavirus es una enfermedad transmitida por roedores silvestres que eliminan el virus a través de saliva, orina y excremento. El contagio más común ocurre al inhalar partículas virales presentes en ambientes rurales, naturales o cerrados con presencia de estos animales, y puede estar asociado a actividades laborales o recreativas en esos entornos.

La infección puede variar desde cuadros febriles leves hasta formas graves como el síndrome cardiopulmonar, que provoca insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico. En sus etapas iniciales suele confundirse con una gripe.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, molestias abdominales y diarrea, generalmente sin compromiso de las vías respiratorias superiores.