10 de junio de 2026 Inicio
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Se confirmaron 47 casos de hantavirus en 2026: Buenos Aires concentra la mayoría de contagios

Desde mediados de 2025 hasta la semana epidemiológica 21 de este año, el acumulado asciende a 107 diagnósticos positivos, según los reportes oficiales.

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Hay 107 casos de hantavirus desde mediados de 2025. 

Hay 107 casos de hantavirus desde mediados de 2025. 

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En lo que va del año, el hantavirus mantiene su circulación activa y ya se registraron 47 contagios. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos y, según los reportes oficiales, el acumulado asciende a 107 diagnósticos positivos desde mediados de 2025.

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Según el Boletín Epidemiológico Nacional, se registraron 47 nuevos contagios de hantavirus en el país hasta la semana epidemiológica 21, siendo la región centro la que concentra el 54% de los casos, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza: acumuló 44 contagios entre este año y el pasado.

Por su parte, la mayor tasa de incidencia se registra en el Noroeste Argentino, con 0,63 casos cada 100.000 habitantes. En esa región se contabilizaron 37 infecciones, más del 80% en la provincia de Salta. Mientras que en la Patagonia se confirmaron 12 casos, distribuidos entre Río Negro (6), Chubut (5) y Neuquén (1).

casos de Hantavirus en Argentina 2025-2026

Cómo se contagia el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad transmitida por roedores silvestres que eliminan el virus a través de saliva, orina y excremento. El contagio más común ocurre al inhalar partículas virales presentes en ambientes rurales, naturales o cerrados con presencia de estos animales, y puede estar asociado a actividades laborales o recreativas en esos entornos.

La infección puede variar desde cuadros febriles leves hasta formas graves como el síndrome cardiopulmonar, que provoca insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico. En sus etapas iniciales suele confundirse con una gripe.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, molestias abdominales y diarrea, generalmente sin compromiso de las vías respiratorias superiores.

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