El etíope Yomif Kejelcha participará de los 21K de Buenos Aires

El atleta etíope Yomif Kejelcha, una de las máximas figuras del fondo a nivel mundial, confirmó su participación en la próxima edición de la Media Maratón de Buenos Aires para consolidar el prestigio internacional del circuito porteño.
El fondista africano de 28 años, segundo hombre más veloz de la historia del maratón, estará presente el 23 de agosto en el circuito porteño.
El atleta etíope Yomif Kejelcha, una de las máximas figuras del fondo a nivel mundial, confirmó su participación en la próxima edición de la Media Maratón de Buenos Aires para consolidar el prestigio internacional del circuito porteño.
El deportista africano llegará a la capital argentina tres meses después de su histórica actuación en el Maratón de Londres de abril de 2026. En esa oportunidad, Kejelcha cronometró un tiempo de 1:59:41, marca que lo convirtió en el debutante más rápido de todos los tiempos y en el segundo ser humano que completó la distancia oficial por debajo de las dos horas.
Su trayectoria incluye hitos notables como los campeonatos mundiales bajo techo en 3.000 metros conseguidos en 2016 y 2018, además de la medalla de plata en los 10.000 metros de los Mundiales de 2019 y 2025. El corredor de Oromia también ostentó el récord mundial de medio maratón con un registro de 57:30 en Valencia durante octubre de 2024.
La incorporación de Kejelcha posiciona a Buenos Aires como una capital de referencia para el atletismo en la región. El trazado de 21 kilómetros cuenta con el reconocimiento de ser el más veloz de América y funciona como un imán para corredores de élite y aficionados de todo el mundo.
Adalberto Iriarte, representante de Carreras y Maratones Ñandú, expresó su entusiasmo ante la confirmación de la figura internacional. "Vamos a disfrutar de este fenómeno que va a correr en Buenos Aires. Quiero agradecer a adidas, a la agencia española ENED Sports por la gestión y también a su manager, Mónica Pont", destacó el directivo.
La marca de las tres tiras actúa como el patrocinador principal de este encuentro multitudinario. La competencia convoca cada año a miles de corredores de todos los niveles, desde atletas de élite hasta aficionados que dan sus primeros pasos en las carreras urbanas.
Las inscripciones para los 21K de Buenos Aires ya se encuentran disponibles para el público. Los interesados en participar de este evento histórico deben registrarse a través del sitio web de Ticketear.