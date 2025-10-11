11 de octubre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: las aguas termales que casi nadie conoce y están buenísimas

En plena llanura cordobesa, un rincón natural sorprende con piletones de agua termal a 38°, ideales para disfrutar durante todo el año.

Por
El Surgente

El Surgente, un paraíso termal escondido en el sur cordobés.

Mackena Info

A solo 30 kilómetros de Vicuña Mackenna, al sudeste de Córdoba, se esconde El Surgente, un paraíso termal poco conocido que promete relax y contacto directo con la naturaleza. Este espacio, rodeado de un paisaje agreste y salitroso, se ha convertido en una joya del turismo rural y de bienestar. Aunque no cuenta con grandes infraestructuras, su encanto radica justamente en su sencillez y entorno natural.

En medio de un paisaje que combina aventura y serenidad, la cascada El Maitén ofrece una de las experiencias más auténticas del verano cordobés.
El agua surge de forma constante a una temperatura de 38°, alimentando dos piletones grandes y una pileta más pequeña destinada a los niños. Este fenómeno geotermal brinda un baño reparador en cualquier estación del año, siendo una alternativa perfecta para quienes buscan desconectarse de la rutina.

A pesar de su acceso por caminos de tierra —unos 13 kilómetros desde la Ruta Nacional Nº 7—, cada fin de semana llegan visitantes de diferentes puntos del país. Especialmente en los feriados largos, El Surgente se llena de turistas atraídos por sus aguas termales y el entorno campestre.

Termas del Salado, General Belgrano
Las aguas alcanzan los 38° y se mantienen estables todo el año.

Dónde queda El Surgente

El Surgente se ubica en plena llanura del sur cordobés, a unos 30 kilómetros al sudeste de Vicuña Mackenna, en el departamento Río Cuarto. Para llegar, hay que tomar la Ruta Nacional Nº 7 y luego un desvío de 13 kilómetros de camino de tierra. Aunque el trayecto puede resultar desafiante, el esfuerzo vale la pena: el lugar ofrece un entorno natural único y un contacto directo con la tranquilidad del paisaje.

Qué puedo hacer en El Surgente

Además de disfrutar de sus piletones termales, los visitantes pueden realizar caminatas por los alrededores, observar fauna local y aprovechar el entorno para actividades al aire libre. El sitio cuenta con espacios para acampar y pasar el día, lo que lo convierte en una opción ideal para familias, parejas o grupos de amigos que buscan naturaleza y relax. Su paisaje agreste y la pureza de sus aguas lo transforman en un refugio perfecto para quienes necesitan una pausa. Lejos del ruido urbano, El Surgente invita a reconectarse con lo esencial.

Cómo llegar a El Surgente

Desde la ciudad de Córdoba Capital, se puede acceder por la Ruta Nacional Nº 36 hasta Río Cuarto y desde allí tomar la Ruta 7 hacia el este hasta llegar al desvío hacia Vicuña Mackenna. Una vez en la zona, se recorren 13 kilómetros de camino rural hasta el predio termal.

También se puede llegar desde San Luis o Buenos Aires siguiendo la misma ruta. Es recomendable viajar en vehículo particular o contratar excursiones que incluyan transporte, ya que no hay servicios regulares de ómnibus hasta el lugar.

