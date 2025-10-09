9 de octubre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el destino mágico de San Luis para codearse con la naturaleza de un parque nacional

Se trata de un Parque Nacional que deslumbra con sus formaciones rojizas, senderos desafiantes y la huella viva de los antiguos guanacos.

Por


Sus imponentes paredones rojizos, profundos cañones y curiosas esculturas naturales constituyen un espectáculo que deja boquiabiertos a sus visitantes.

Turismo San Luis

En el noroeste de San Luis, un paisaje árido y silencioso guarda uno de los escenarios más impactantes de la Argentina. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas combina historia, fósiles y aventura, todo dentro de un entorno natural que parece detenido en el tiempo.

Un rincón poco conocido de Salta.
Lejos del ruido urbano y del turismo masivo, este destino invita a quienes buscan una conexión más cruda y real con la naturaleza, donde cada paso entre las piedras rojizas cuenta una historia milenaria. No es un parque cualquiera: aquí se mezclan restos arqueológicos, paredes que el viento esculpe a diario y senderos que desafían cuerpo y mente.

Visitarlo implica desconectarse. Las señalizaciones son mínimas, el silencio domina el aire y el sol marca el ritmo del recorrido. Es un lugar que se disfruta con respeto y paciencia, ideal para quienes prefieren caminos menos transitados y paisajes que no se olvidan fácilmente.

Parque Nacional Sierra de las Quijadas


A pesar de su aparente aridez, alberga una sorprendente biodiversidad, adaptada a las difíciles condiciones del desierto.

Dónde queda el Parque Nacional Sierra de las Quijadas

El Parque Nacional Sierra de las Quijadas se encuentra al noroeste de la provincia de San Luis, dentro de la eco-región del Chaco Árido. Abarca unas 150.000 hectáreas y fue creado en 1991 con el propósito de conservar sus yacimientos paleontológicos y arqueológicos.

El área está dominada por una vegetación xerófila, adaptada a la falta de agua y al calor extremo. Entre las especies más comunes se encuentran el algarrobo, el chañar y los cactus cardón. En cuanto a la fauna, los guanacos son los protagonistas, aunque también es posible ver zorros grises, cóndores y una amplia variedad de aves rapaces.

Los visitantes suelen quedar impactados por el Potrero de la Aguada, una formación geológica que destaca por sus tonos rojizos y que ofrece una de las vistas más emblemáticas del parque. Desde los miradores naturales, los contrastes entre luz y sombra transforman el paisaje a cada hora del día.

Qué puedo hacer en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas

El parque ofrece cinco senderos principales, con distintos niveles de dificultad. Para quienes prefieren caminatas suaves, el Sendero Flora es ideal: son menos de dos kilómetros de recorrido autoguiado que permite apreciar la vegetación local.

Un paso más exigente es el Sendero Mirador del Potrero, de tres kilómetros, que conduce a una vista panorámica impresionante. Quienes buscan desafíos mayores pueden animarse al Sendero Guanacos o al Sendero Farallones, ambos con tramos largos, suelos irregulares y cupos limitados. En estos casos, es obligatorio contar con guías habilitados.

Además, existe la posibilidad de acampar en el área “Don Pilar”, un camping agreste con 12 parcelas, asadores y sanitarios básicos. No hay agua potable, por lo que se recomienda llevar suficiente para consumo. Para reponer energías, la comunidad Huarpe gestiona el restaurante La Posta del Cuyum, donde se sirven comidas típicas y se pueden adquirir artesanías locales.

Parque Nacional Sierra de las Quijadas


Para aquellos en busca de una experiencia única y desafiante, el Parque ofrece una amplia gama de actividades al aire libre.

Cómo llegar al Parque Nacional Sierra de las Quijadas

Llegar es parte de la aventura. Desde la ciudad de San Luis, el acceso principal está a unos 120 kilómetros por la Ruta Nacional 147. También se puede arribar desde Villa de Merlo (180 km), Villa Dolores (150 km), Mendoza (260 km) o San Juan (260 km).

El parque abre todos los días, incluidos feriados, de 8 a 19 horas, con ingreso permitido hasta las 17. Es clave tener en cuenta que las caminatas se organizan en horarios específicos según la época del año.

