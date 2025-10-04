4 de octubre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: la reserva natural oculta que tiene un sinfín de senderos para pasear

Entre arroyos y monte serrano, un rincón ideal para caminatas, avistaje de aves y rincones históricos en plena naturaleza cordobesa.

Una reserva en Unquillo

Una reserva en Unquillo, ofrece la posibilidad de avistar una gran diversidad de aves autóctonas.

Cuando alguien piensa en escaparse un rato de la ciudad para oxigenarse, no siempre hace falta irse demasiado lejos. A pocos kilómetros de la localidad de Unquillo, en Córdoba, se esconde un pulmón verde que, aunque algunos lo consideran “secreto”, está abierto para todo aquel que busque perderse entre senderos y dejarse llevar por el sonido del agua corriendo entre piedras.

La Reserva Natural Los Quebrachitos es uno de esos lugares que sorprenden incluso a quienes viven cerca. Con sus más de 5.000 hectáreas, conserva parte del bosque serrano cordobés, uno de los ecosistemas más castigados del país. Allí, entre algarrobos, molles, espinillos y las últimas huellas de los quebrachos blancos, se despliega una red de senderos que combina naturaleza, historia y cultura.

No se trata solo de caminar: la experiencia también invita a descubrir la fauna que todavía habita la zona —zorros grises, gatos monteses y más de 60 especies de aves—, o a conocer la Capilla y la Casa Museo Buffo, que guardan relatos y huellas de otra época. En definitiva, es un rincón donde la caminata puede transformarse en aventura, y la aventura, en un viaje por la memoria y el paisaje.

los-quebrachitos-scaled-1

Dónde queda Los Quebrachitos

La Reserva está ubicada a unos ocho kilómetros del centro de Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba. Forma parte de la cuenca de varios arroyos que bajan hacia el río Suquía, lo que la convierte en una zona clave de conservación hídrica. El acceso principal se realiza por caminos de tierra que llevan hasta la zona de uso público.

Qué puedo hacer en Los Quebrachitos

Las opciones son variadas y dependen del ánimo del día. Si buscás algo tranquilo, podés tomar el sendero interpretativo de baja dificultad, de apenas 2 kilómetros, con cartelería que explica la flora y fauna del lugar. Para quienes prefieren un poco más de desafío, el sendero “Los Chorrillos del Cabana” ofrece trepadas, cruces de arroyo y la recompensa de llegar a la Cascada Los Chorrillos, un salto de agua que invita a quedarse un rato largo.

Además, el espacio es ideal para el avistaje de aves: águilas mora, jotes, caranchos y pájaros carpinteros son solo algunas de las especies que suelen dejarse ver. Otro plan que muchos eligen es recorrer la Capilla de la Familia Buffo y su Casa Museo, que aportan una cuota de historia y arte a la visita.

Eso sí: no todo es caminata. La Reserva también organiza actividades de voluntariado, propuestas educativas y campañas de reforestación, lo que permite a los visitantes involucrarse de una manera distinta con el lugar.

turismo-cordoba-los-quebrachitos

Cómo llegar a Los Quebrachitos

El trayecto principal es por la Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario, hasta el cruce con la Ruta Nacional 19 en el norte de la provincia de Buenos Aires (cerca de San Nicolás), hacia Córdoba.

Después se debe tomar la Ruta Nacional 20 sur brevemente para conectar con la Ruta Provincial 5 (o Ruta 5 de las Sierras), que serpentea por las Sierras Chicas con vistas escénicas pero curvas pronunciadas. Luego se debe continuar por la RP5 unos 40 kilómetros hasta llegar a Unquillo, donde se debe seguir las indicaciones hacia el oeste por el Camino a Los Quebrachitos (aproximadamente 8 km más) hasta el ingreso de la reserva.

