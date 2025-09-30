Viajar a Córdoba: el lugar oculto con manantiales para conocer cuando va subiendo la temperatura

Una reserva protegida en Río Ceballos sorprende con cascadas, senderos y piletas naturales, perfecta para los días de calor.

En esta localidad cordobesa se encuentra una de las reservas de agua naturales más hermosas del país.

La provincia de Córdoba guarda rincones que, aunque están a pocos kilómetros de la capital, todavía se sienten como secretos bien guardados. Uno de ellos es un área protegida donde la frescura del agua y el verde de las sierras se combinan para armar una postal distinta.

Quienes buscan escapadas rápidas, sin necesidad de recorrer largas distancias, encuentran en este espacio un alivio frente al calor. El atractivo principal está en la posibilidad de caminar entre arroyos y terminar en una cascada que parece sacada de una película.

Además, no se trata solo de un paseo recreativo. La Reserva Hídrica Natural Los Manantiales fue declarada reserva hídrica municipal porque cumple un rol clave: protege la cuenca del arroyo Mal Paso, un afluente del río Ceballos , vital para el ecosistema de las Sierras Chicas. Ese doble valor —turístico y ambiental— hace que la experiencia tenga un plus que no se encuentra en cualquier lado.

La Reserva Hídrica Natural Los Manantiales está en Río Ceballos, a unos 37 kilómetros de Córdoba capital. Ocupa una superficie aproximada de 1.050 hectáreas y se integra dentro del paisaje de las Sierras Chicas.

El área busca preservar la flora serrana y garantizar la conservación del agua de la región. Aunque es un espacio natural, cuenta con senderos marcados para que los visitantes puedan recorrerlo con seguridad.

Qué puedo hacer en la Reserva Hídrica Natural Los Manantiales

El plan más elegido es recorrer el circuito de unos 2,6 kilómetros que conecta distintos arroyos hasta llegar a la Cascada Los Cóndores, una caída de agua de 12 metros de altura que desemboca en una pileta natural. Este lugar suele ser el preferido de quienes llegan en verano, porque permite refrescarse en medio del recorrido.

La caminata hasta la cascada demanda alrededor de una hora y media. El sendero atraviesa zonas de vegetación serrana y, en varios tramos, hay que cruzar pequeños cursos de agua. Ese detalle le suma algo de aventura, pero sin volverse una travesía complicada.

Más allá del paseo central, la reserva también es un punto ideal para observar aves, hacer fotografía de paisajes y disfrutar de un entorno que combina tranquilidad con vistas panorámicas de gran belleza.

Reserva_Los_Manantiales_Córdoba_Argentina

Cómo llegar a la Reserva Hídrica Natural Los Manantiales

El ingreso se hace desde Río Ceballos. Para llegar a la ciudad desde Córdoba, la ruta más directa es la E53, que conecta ambos puntos en unos 45 minutos de viaje en auto.

Ya en Río Ceballos, el camino arranca desde la avenida San Martín hasta llegar al dique La Quebrada. Desde allí, se debe continuar por el camino de ripio que bordea el perilago hasta el paraje Colanchanga.

En ese punto comienza un sendero peatonal que conduce directamente a la cascada. La caminata, entre subidas y bajadas suaves, se convierte en parte de la experiencia: no es solo llegar, sino disfrutar del trayecto con todo lo que la sierra tiene para mostrar.