Viajar a Córdoba: el pueblito secreto para hacer trekking y cabalgatas únicas

Entre ríos cristalinos y montañas, esta ciudad típica de la provincia invita a una escapada distinta con senderos, cabalgatas y un viñedo de altura.

En Córdoba hay una pequeña localidad rodeada de paisajes serranos, con ríos de agua transparente y caminos ideales para caminar, andar a caballo o simplemente perderse entre aromas a monte.

A diferencia de destinos más famosos, este paraje mantiene un aire tranquilo, casi secreto. La sensación es de haber encontrado un refugio escondido , donde el tiempo corre más despacio y la naturaleza marca el ritmo.

Aunque el pueblo de San Miguel de los Ríos es pequeño, la oferta para quienes aman el aire libre es amplia. Trekking hacia cascadas, cabalgatas guiadas, pesca de truchas y hasta la posibilidad de visitar un viñedo artesanal hacen que valga la pena desviarse unos kilómetros y explorar la zona. Eso sí: no es un lugar de turismo masivo, así que conviene ir con la idea de desconectarse y disfrutar de lo simple.

San Miguel de los Ríos está ubicado en el Valle de Calamuchita, a unos 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Se encuentra a apenas 8 kilómetros de Yacanto y muy cerca de Villa General Belgrano. En el camino todavía se pueden ver restos de la antigua Estancia Jesuita San Ignacio de los Ejércitos , un dato histórico que le da un plus cultural al paseo.

En los alrededores pasan dos ríos que hacen a la identidad del lugar: el Santa Rosa y el Tabaquillo , este último famoso por sus aguas cristalinas y templadas, además de sus cascadas escondidas.

Qué puedo hacer en San Miguel de los Ríos

El abanico de actividades es variado, aunque la estrella indiscutida es el trekking hacia las Tres Cascadas del Río Tabaquillo, una caminata muy valorada por quienes visitan la zona. También se pueden explorar otros senderos que conducen a cascadas como Las Petacas o Los Reartes, o animarse al ascenso al Cerro Champaquí, el más alto de Córdoba.

Las cabalgatas guiadas son otro clásico: andar entre senderos serranos a caballo es una experiencia distinta, sobre todo para quienes buscan algo más relajado que las caminatas intensas. La pesca deportiva de truchas completa el combo para los que disfrutan de los ríos.

En el costado gastronómico, uno de los planes recomendados es visitar la bodega Juana Urbana, ubicada en el camino entre Yacanto y San Miguel. Allí se producen vinos de altura en pequeña escala, con varietales como Malbec y Cabernet Franc. La experiencia incluye degustaciones y almuerzos con vista a los viñedos, un plan perfecto después de una mañana de caminata.

San Miguel de los Ríos Cadena 3

Cómo llegar a San Miguel de los Ríos

Desde la ciudad de Córdoba se toma la Ruta Provincial 5 hasta Santa Rosa de Calamuchita y luego la Ruta Provincial 228, que pasa por Yacanto y desemboca en San Miguel de los Ríos. El trayecto total es de unas dos horas y media en auto.

El último tramo es de ripio, pero transitable, lo que le da todavía más ese aire de “lugar escondido” que atrae a los que buscan destinos fuera de lo habitual. Conviene ir con vehículo propio o alquilado, ya que el transporte público es limitado.