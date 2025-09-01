1 de septiembre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: el paraje que casi nadie conoce y es una de las joyas de la provincia

Un rincón serrano poco transitado que combina ríos cristalinos, senderismo y tradiciones gauchas, a pasos de Mina Clavero y Cura Brochero.

Cerca de Mina Clavero

Cerca de Mina Clavero, se encuentra este paraje ideal para descansar y descubrir la cultura cordobesa.

La provincia de Córdoba siempre sorprende con rincones que parecen escondidos del mapa turístico masivo. Uno de esos lugares es San Lorenzo, un pequeño paraje del Valle de Traslasierra que conserva el ritmo pausado de la vida rural y el encanto intacto de la naturaleza.

Turismo en Argentina: el destino secreto para ver pingüinos en la Patagonia

Este poblado, casi pegado a dos clásicos de la región como Villa Cura Brochero y Mina Clavero, ofrece una alternativa distinta para quienes buscan aire puro y tranquilidad. El río Panaholma lo atraviesa de norte a sur, regalando balnearios frescos y poco concurridos, un verdadero alivio en días de verano.

Entre callecitas de tierra, casas de campo y la hospitalidad de los paisanos serranos, San Lorenzo se presenta como un destino ideal para quienes quieren cortar con la rutina sin alejarse demasiado de los atractivos turísticos más conocidos. Aunque ha crecido en los últimos años, mantiene la impronta sencilla y auténtica de los pueblos de Traslasierra.

San Lorenzo-Cordoba-Turismo-2

Dónde queda San Lorenzo, Córdoba

San Lorenzo está ubicado a apenas 2 kilómetros al norte de Villa Cura Brochero y a 5 kilómetros de Mina Clavero, en pleno Valle de Traslasierra. Pertenece al departamento San Alberto y se encuentra rodeado por arroyos de montaña, sierras bajas y campos cultivados que lo mantienen con ese aire de “paraje secreto”.

El río Panaholma, que nace en las Cumbres de Achala, es el principal protagonista del paisaje. Sus aguas frías y limpias forman balnearios naturales a lo largo de todo el trayecto, algunos de ellos casi exclusivos, donde el único ruido es el del agua y los pájaros.

Qué puedo hacer en San Lorenzo, Córdoba

Las propuestas combinan naturaleza, historia y aventura. Para refrescarse, hay balnearios como Las Maravillas, con piletones hondos y sectores bajos para los más chicos, o la Cascada del Toro Muerto, una caída de 8 metros enmarcada entre paredones de piedra donde los más intrépidos se animan a los saltos.

El senderismo es otra de las actividades fuertes. Hay circuitos guiados por la quebrada que incluyen rapel, tirolesa y visitas a cuevas con pictografías de la cultura comechingona. Además, es común cruzarse con cóndores en vuelo, una postal típica de Traslasierra.

El costado cultural también dice presente. El pueblo celebra sus fiestas patronales y la tradicional Jota cordobesa, donde la música y las danzas gauchas animan las noches de verano. En paralelo, los visitantes pueden probar productos locales como dulces caseros, panes serranos, licores artesanales y el famoso “Fernet Beney”, orgullo de la zona.

San-Lorenzo-Cordoba-turismo-iglesia

Cómo llegar a San Lorenzo, Córdoba

Llegar es sencillo: desde Mina Clavero o Villa Cura Brochero se accede en pocos minutos por camino asfaltado. Desde Córdoba capital, el viaje ronda las tres horas y media por la ruta provincial 34 (Camino de las Altas Cumbres), que ya de por sí es un paseo imperdible por sus paisajes.

Quienes se acerquen en colectivo también tienen opciones, ya que las líneas que van a Mina Clavero suelen hacer parada en las cercanías. Para los más aventureros, existe la posibilidad de internarse en caminos rurales hasta alcanzar las nacientes del río Panaholma, un trayecto de tierra que todavía conserva el sabor de lo poco explorado.

