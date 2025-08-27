Viajar a Córdoba: el pueblito que es un refugio del arte, la naturaleza y la cultura

Paisajes de sierras, casas de artistas y rincones históricos hacen de este pueblo cordobés un destino ideal para una escapada distinta.

Este pueblo serrano no solo invita a recorrer museos y casas históricas, sino también a caminar por senderos, descansar junto a los arroyos y descubrir construcciones con un fuerte simbolismo.

A veces uno busca un lugar donde desconectarse sin alejarse demasiado de la ciudad. Hay pueblos en Córdoba que todavía conservan ese aire tranquilo, con calles arboladas y un ritmo sereno que parece detenido en el tiempo.

Entre esos rincones aparece uno que logró combinar lo mejor de las sierras con una impronta cultural marcada por la presencia de grandes artistas argentinos . Allí conviven naturaleza, historia y arte en un equilibrio que atrae tanto a turistas como a locales.

Unquillo se ubica en el cordón de las Sierras Chicas de Córdoba , a unos 28 kilómetros de la capital provincial. Pertenece al departamento Colón y forma parte del Gran Córdoba, aunque conserva un ritmo de vida más tranquilo que la ciudad. Su cercanía lo hace muy accesible para escapadas de un día o para pasar un fin de semana.

El plan arranca con su circuito cultural . Allí se puede visitar la casa museo de Lino Enea Spilimbergo , uno de los grandes maestros de la pintura argentina. Ese espacio exhibe óleos, grabados y esculturas, además de colecciones de artistas como Quinquela Martín y José Malanca.

Otro lugar imperdible es la Capilla de Buffo , a unos 7 kilómetros del centro, dentro de la Reserva Natural, Hídrica y Recreativa Los Quebrachitos. Este sitio mezcla mística, historia y arquitectura singular: fue construida por Guido Buffo en homenaje a su esposa e hija fallecidas.

Para los que prefieren aire libre, la reserva ofrece senderos, arroyos y quebradas donde se pueden hacer caminatas tranquilas o simplemente descansar bajo la sombra de los quebrachos. En verano, es común que las familias locales elijan estos espacios para pasar la tarde al lado del agua.

El pueblo también mantiene una agenda cultural activa con festivales, ferias de arte y encuentros musicales que atraen tanto a visitantes como a vecinos de la zona. Esa movida mantiene vivo el espíritu creativo que lo caracteriza.

Cómo llegar a Unquillo

Desde la ciudad de Córdoba, se puede llegar en auto tomando la ruta provincial E53 hasta Río Ceballos y luego desviando hacia el oeste. El viaje dura alrededor de 40 minutos. También hay colectivos interurbanos que conectan con frecuencia la capital con el pueblo, lo que lo convierte en un destino fácil de alcanzar sin necesidad de manejar.