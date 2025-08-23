23 de agosto de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: el destino único que te impacta con sus paisajes europeos

Un rincón serrano con raíces alemanas que combina naturaleza, arquitectura alpina y fiestas típicas para sentirte en el corazón de Europa.

¡Con su combinación de paisajes serranos y alma europea, Villa General Belgrano es de esos destinos que dejan ganas de volver.

La provincia de Córdoba guarda en sus sierras postales que parecen salidas de otro continente. Allí, la huella de la inmigración europea se mezcla con la calidez local, dando lugar a un destino turístico que sorprende desde el primer minuto.

Lo primero que impacta al visitante es la arquitectura de estilo alpino, con balcones floridos, construcciones en madera y detalles artesanales que recuerdan a pueblos de Alemania, Austria o Suiza. Sumado a eso, las celebraciones populares repletas de cerveza artesanal, chocolate y repostería vienesa hacen que la experiencia sea aún más auténtica.

En Villa General Belgrano, la naturaleza y la tradición europea conviven en armonía. Desde caminatas por senderos de montaña hasta tardes de música y baile en festivales típicos, cada actividad tiene un encanto especial que lo convierte en un lugar único dentro del mapa turístico argentino.

Villa General Belgrano

Dónde queda Villa General Belgrano

Villa General Belgrano está ubicada en el Valle de Calamuchita, a 89 kilómetros de Córdoba capital. El acceso principal es por la Ruta Provincial Nº 5, pasando por Alta Gracia y bordeando el dique Los Molinos. Su localización privilegiada, rodeada de sierras y con un clima templado serrano, la hace ideal para visitarla en cualquier época del año.

Qué puedo hacer en Villa General Belgrano

La villa ofrece planes para todos los gustos. Los más aventureros pueden subir al Cerro de la Virgen o al Pico Alemán, con vistas espectaculares del valle. Otro imperdible es el Pozo Verde, dentro de la reserva natural municipal, donde la vegetación autóctona y los arroyos crean un paisaje de postal.

Para los que prefieren algo más relajado, el Paseo de los Arroyos es ideal: un sendero al costado del agua, perfecto para caminar, descansar o cebar unos mates en un entorno tranquilo. Además, la localidad cuenta con museos como el Museo Histórico La Capillita, que permite acercarse a la historia de los inmigrantes que dieron forma a la villa.

Por supuesto, no puede faltar la experiencia gastronómica: fiestas como la Oktoberfest, la Fiesta del Chocolate Alpino o la Fiesta de la Masa Vienesa son la excusa perfecta para probar cervezas artesanales, tortas centroeuropeas y música en vivo.

Cómo llegar a Villa General Belgrano

El viaje en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Villa General Belgrano, Córdoba, tiene una duración estimada de casi 9 horas, cubriendo una distancia de 754 kilómetros. La ruta principal y más directa implica tomar la Ruta Nacional 9 y la Autopista Córdoba - Rosario, que conectan ambas provincias. Este trayecto es el más común y recomendado para los viajeros que se desplazan en vehículo particular.

