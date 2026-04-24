24 de abril de 2026 Inicio
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Recorré Argentina en 2026: el lugar ideal para desconectar de la rutina y cuidar la salud conectando con la naturaleza

Córdoba es de las provincias con más propuesta de ecoturismo, donde se puede combinar una experiencia en la ciudad con momentos de contemplación y silencio entre las sierras.

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Traslasierra en Córdoba

Traslasierra en Córdoba, el lugar ideal para desconectar.  

traslasierra.com
  • Traslasierra combina sierras, ríos y senderos que invitan a bajar el ritmo y priorizar el bienestar.
  • La región ofrece actividades de ecoturismo como trekking y avistaje de aves en un entorno natural amplio.
  • Una cascada poco conocida, accesible con una caminata breve, se consolida como uno de sus secretos mejor guardados.
  • Llegar es posible en auto, colectivo o avión, con opciones que se adaptan a distintos presupuestos.

Traslasierra se posiciona como uno de los destinos que mejor sintetiza esa búsqueda de naturaleza y ciudad dentro de Argentina, con una propuesta que combina paisaje, silencio y actividades al aire libre sin necesidad de grandes despliegues logísticos ni recorridos exigentes. La región, ubicada en el oeste cordobés, ofrece un escenario donde lo pintoresco del lugar no es solo un fondo sino parte central de la experiencia.

Este destino compbina cultura, educación y diversión. 
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traslasierra

La presencia constante de ríos, senderos y sierras permite organizar la estadía en torno a rutinas simples, con caminatas, pausas junto al agua y recorridos de baja dificultad que se integran con el descanso. En ese marco, el ecoturismo gana terreno como forma de recorrer el territorio, mientras que algunos rincones menos difundidos empiezan a captar la atención de quienes buscan alternativas por fuera de los circuitos tradicionales.

Dónde queda Traslasierra, Córdoba

Traslasierra se ubica al oeste de la provincia de Córdoba, del otro lado de las Sierras Grandes, una formación que marca el paisaje y condiciona el clima de la región. Este valle reúne localidades como Mina Clavero, Villa Dolores y San Javier, además de pequeños pueblos donde la vida cotidiana se sostiene en torno a la naturaleza. Entre esos puntos aparece Villa Benegas, un sitio menos transitado que conserva una dinámica tranquila y funciona como puerta de acceso a varios atractivos.

Qué puedo hacer en Traslasierra, Córdoba

El principal valor de Traslasierra está en su capacidad de ofrecer experiencias ligadas al descanso activo, donde el contacto con el entorno se vuelve protagonista sin exigir grandes esfuerzos físicos. El avistaje de aves, las caminatas por senderos serranos y el trekking forman parte de una oferta que se adapta a distintos niveles, mientras que los ríos y balnearios naturales suman alternativas para los meses de calor.

traslasierra cordoba

Entre los puntos que ganan interés aparece la Cascada Mayor del arroyo Puesto de Pérez, ubicada en Villa Benegas, a la que se accede en una caminata de unos veinte minutos desde un desvío del Camino del Peregrino. El recorrido es corto pero con pendiente, lo que exige atención en el descenso, aunque no requiere preparación técnica.

Al llegar, la caída de agua de unos veinte metros se despliega en forma de cortina sobre una quebrada profunda, generando un escenario donde el sonido del agua domina la escena y el entorno invita a detenerse. Este salto forma parte de un conjunto de siete cascadas que nacen en el mismo arroyo, con la Mayor como punto central del circuito.

Cómo llegar a Traslasierra, Córdoba

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto demanda entre nueve y diez horas, tomando la Ruta Nacional 9 hasta la capital cordobesa y luego el cruce serrano por el Camino de las Altas Cumbres, un trayecto que combina curvas y vistas abiertas.

También existen servicios de colectivo directo hacia Mina Clavero, con una duración que puede extenderse entre 12 y 15 horas, o alternativas con conexión en la terminal de Córdoba. Para quienes eligen el avión, el arribo es al aeropuerto de la capital provincial y desde allí se continúa por vía terrestre hacia el valle.

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