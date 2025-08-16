16 de agosto de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: el parque temático que enamora a muchos turistas

Un recorrido inmersivo invita a conocer la historia de uno de los personajes religiosos que existieron en el país, con estaciones, escenografías y una puesta en escena única.

Un parque inspirado en uno de los curas más importantes y carismáticos de la Argentina.

Un parque inspirado en uno de los curas más importantes y carismáticos de la Argentina.

En Eje del Cruz, en Córdoba, hay un predio de dos hectáreas, que se ha transformado en un punto de encuentro para miles de visitantes que combinan la experiencia espiritual con el turismo. Allí, una estructura diseñada para verse desde el cielo como un denario se despliega entre senderos y estaciones que narran la vida de un sacerdote argentino convertido en santo. Se trata del Parque Temático Brochero Santo.

Te puede interesar:
Turismo en Argentina: el pueblito hermoso del norte donde el tiempo parece haberse detenido

El espacio fue concebido para invitar a recorrer episodios clave de su historia a través de esculturas hiperrealistas, efectos de luz y sonido, y una ambientación cuidada hasta el mínimo detalle. La propuesta, que mezcla arte, fe y patrimonio, logra transportar a los visitantes a otra época y, al mismo tiempo, conectarlos con la figura de ni más, ni menos que el Cura Brochero.

La construcción y el guion museográfico fueron acordados con autoridades eclesiásticas para asegurar precisión histórica y un enfoque respetuoso. Cada escena está pensada para ser vivida en grupo, guiada por personal capacitado, con un itinerario que dura alrededor de 80 minutos y que no deja espacios para la improvisación.

Parque temático Brochero Santo

Dónde queda el Parque Temático Brochero Santo

El complejo se encuentra en el predio conocido como La Providencia, junto a una capilla erigida en honor al santo. Este emplazamiento marca el final del Camino del Peregrino, un trayecto de 24 kilómetros que arranca en el paraje Giulio Cesare, en las Altas Cumbres. Desde una vista aérea, el diseño del parque recuerda a un denario apoyado sobre el suelo, con una cruz formada por senderos principales de 100 metros de largo y un pilar central que porta la imagen del sacerdote.

Las diez estaciones que forman las “cuentas” del denario son salas cerradas de unos 80 metros cuadrados. Allí, mediante escenografías, mobiliario de época y material audiovisual, se reviven momentos clave de la vida y obra del cura. El artista Fernando Pugliese, reconocido por sus piezas hiperrealistas en resina epoxi y fibra de vidrio, estuvo a cargo de la realización de las más de 70 esculturas a tamaño real.

Qué puedo hacer en el Parque Temático Brochero Santo

El recorrido, que siempre se realiza con guías del parque, combina narración histórica con recursos visuales y sonoros que aportan un clima inmersivo. Cada estación está climatizada y equipada con pantallas LED y sistemas de audio e iluminación que permiten que los grupos —de hasta 30 personas— experimenten la historia sin interrupciones.

El guion está estructurado en diez paradas que abarcan desde el nacimiento del santo hasta los milagros que llevaron a su canonización. Entre ellas, destacan escenas de su labor en la construcción de caminos e iglesias, su acompañamiento a los más pobres, sus encuentros con figuras de la época y los gestos que definieron su vocación, como compartir un mate con un enfermo de lepra pese a las advertencias de su entorno.

El diseño arquitectónico de las estaciones, inspirado en el nido del hornero, permite que la luz exterior no interrumpa la ambientación. Así, la experiencia se desarrolla en un clima íntimo, con música original y proyecciones que completan el relato.

Parque temático Brochero Santo-Córdoba

Cómo llegar al Parque Temático Brochero Santo

El acceso principal al predio se realiza desde el Valle de Traslasierra. Quienes arriben en vehículo particular pueden tomar la ruta que atraviesa las Altas Cumbres, mientras que los servicios de transporte de media distancia ofrecen frecuencias regulares hacia la localidad. Desde allí, restan apenas unos minutos hasta el ingreso al parque.

