Viajar a Córdoba: este pueblito parece que sacó su paisaje de un cuento de hadas

Relojes florales, circuitos de arte, arroyos y miradores: un recorrido por uno de los destinos más pintorescos del Valle de Punilla.

La provincia de Córdoba guarda, entre sus rincones menos transitados, verdaderos paisajes de postal. Entre sierras suaves y arroyos escondidos , una localidad se perfila como destino elegido por quienes buscan naturaleza, arte y tranquilidad, todo en la misma dosis. La vida allí se mueve a un ritmo distinto, lejos del vértigo urbano, y con propuestas que mezclan historia, gastronomía regional y actividades al aire libre.

Este rincón serrano, con sus calles floridas, su arquitectura simple y su fuerte impronta cultural, parece construido con el cuidado de quien arma una maqueta.

Se trata de Villa Giardino, una ciudad que no suele encabezar los rankings turísticos, pero quienes llegan hasta allí suelen quedar encantados por su energía, su gente amable y una identidad que no se fuerza, sino que se respira .

A poco más de 80 kilómetros de la capital cordobesa , este pequeño pueblo se ubica en el centro-norte del departamento Punilla, en el corazón del cordón montañoso. Su apodo, “ El Jardín de Punilla ”, no es casual: las veredas floreadas y el paisaje arbolado lo convierten en una suerte de oasis dentro del ya encantador entorno serrano.

En la entrada al pueblo, un reloj floral marca no solo la hora, sino también el tono del paseo: colorido, cuidado y lleno de pequeños detalles. Desde allí, se suceden calles donde se alternan viviendas bajas con viejas capillas y tiendas de artesanías.

Qué puedo hacer en Villa Giardino

Una de las primeras postas para quienes llegan a esta villa es el circuito religioso, que se despliega con pequeñas capillas e iglesias que dan cuenta del fuerte componente espiritual de la zona. Destacan Gruta Nuestra Señora de Lourdes y la Capilla Nuestra Señora de la Merced, ambas rodeadas de vegetación y con una arquitectura que remite a tiempos pasados.

Para quienes prefieren el aire libre, existen diversas alternativas. Muy cerca del centro, la reserva ecológica El Portocelo permite conectar con la flora y fauna autóctona, además de contar con un balneario y un área de camping junto al río. En días soleados, no faltan las lonas y los termos de mate sobre el pasto. Un poco más allá, el arroyo Los Quimbaletes ofrece un entorno aún más sereno, con el murmullo del agua como único sonido de fondo.

Otra parada obligada es el Molino de Thea. Desde este antiguo edificio –testigo del paso del tiempo en la zona–, se obtiene una vista panorámica del río Grande de Punilla, ideal para una foto o simplemente para quedarse a contemplar.

Pero si hay un sello distintivo del pueblo, es el Camino de los Artesanos. Este corredor turístico une Villa Giardino con La Cumbre a lo largo de unos 9 kilómetros repletos de talleres, tiendas de arte y restaurantes. Cada parada tiene su encanto: desde escultores en madera hasta pintores, ceramistas y productores de dulces regionales.

Y para los paladares exigentes, una propuesta cada vez más buscada es el viñedo Nébula, donde se puede participar de catas, aprender sobre los maridajes y conocer de cerca una producción vitivinícola que, aunque joven, empieza a hacerse notar.

villa giardino

Cómo llegar a Villa Giardino

Desde la ciudad de Córdoba, se puede acceder en auto por dos rutas principales: una opción es tomar la ruta E53 hasta empalmar con el Camino del Cuadrado, que atraviesa paisajes montañosos de gran belleza; la otra es avanzar por la RN 20 y luego continuar por la RN 38. En ambos casos, el viaje toma cerca de una hora y media.

Para quienes prefieren el transporte público, la empresa Ersa ofrece servicios regulares que conectan la capital con las principales localidades del Valle de Punilla, incluyendo Villa Giardino.