Viajar a Córdoba: así es el pueblito detenido en el tiempo que te vuela la cabeza

Casas de adobe, senderos entre monte y huellas ancestrales: este rincón cordobés parece resistirse al paso del tiempo con una calma que hipnotiza.

Amboy tiene todos los ingredientes que suele ofrecer Córdoba: sol, sierras, ríos y tranquilidad.

En la geografía de Córdoba, hay lugares donde los relojes parecen haber quedado congelados. Pueblos que no necesitan grandes carteles ni campañas de promoción para atraer visitantes. Basta con llegar, caminar unas cuadras y dejarse llevar por el ritmo pausado, el silencio interrumpido por pájaros y el aroma a tierra y leña.

El sur cordobés está salpicado de rincones así. Son destinos chicos, casi escondidos, donde la vida cotidiana se mezcla con vestigios históricos, paisajes imponentes y costumbres que se mantienen firmes como una vieja tradición oral. Allí, cada piedra tiene algo para contar y cada vecino guarda anécdotas que no figuran en los mapas turísticos.

Entre esos pueblos que parecen haberse detenido en el tiempo está Amboy, que destaca por su carga simbólica, por su belleza discreta y por ese no sé qué que hace que muchos regresen, una y otra vez, como si algo los llamara desde la profundidad de las sierras.

Amboy Córdoba

Dónde queda Amboy

Ubicado en el Valle de Calamuchita, al pie de las Sierras Grandes, el pueblo se esconde a la vera de la ruta provincial 23. Desde la ciudad de Córdoba hay que recorrer alrededor de 115 kilómetros para llegar, un trayecto que invita a relajarse desde que comienza el ascenso serrano.

El caserío se presenta tímido, sin estridencias. Casas bajas, algunas de adobe, calles de tierra o empedradas y una paz que se respira apenas se baja del auto. Allí nació Dalmacio Vélez Sarsfield en 1800, figura clave en la historia del país, autor del primer Código Civil argentino. El museo regional que lleva su nombre, ubicado cerca de la capilla principal, guarda documentos, retratos y objetos que remiten a su legado.

Amboy

Qué puedo hacer en Amboy

Caminar, perderse entre los árboles, sentarse a la sombra de un algarrobo y escuchar. Esa es la propuesta principal de Amboy. Quienes buscan actividades organizadas o entretenimiento con horarios y folletos, tal vez no encuentren lo que esperan. Pero quien se deja llevar por la atmósfera del lugar, suele llevarse más de lo que imaginaba.

Una parada obligada es la capilla de San José, construida en 1885. Su estructura sencilla y su entorno tranquilo la convierten en un espacio de recogimiento, pero también en un punto clave para comprender la historia local. A pasos de allí, el museo dedicado a Vélez Sarsfield completa la escena con documentos y testimonios del siglo XIX.

Pero quizás el mayor tesoro de Amboy esté en las afueras, donde la naturaleza se expresa con total libertad. El arroyo que lleva el mismo nombre serpentea cerca del pueblo y ofrece espacios ideales para refrescarse en verano o simplemente sentarse a mirar cómo corre el agua. Siguiendo un sendero entre el monte, se accede a un sector donde se conservan pinturas rupestres y morteros, silenciosos testigos del paso de los antiguos habitantes del valle. No hay carteles, ni guías, ni rejas: hay que ir con los ojos bien abiertos y con respeto.

Amboy

Cómo llegar a Amboy

Desde la ciudad de Córdoba, el camino más directo es tomar la Ruta Provincial 5 hasta Villa Rumipal, y desde allí empalmar con la RP23, que atraviesa parte del Valle de Calamuchita. La ruta está en buen estado, aunque los últimos kilómetros pueden volverse más tranquilos, con curvas suaves y vistas que justifican cada pausa.

También es posible llegar desde Embalse o Villa General Belgrano, dos puntos turísticos con más movimiento, lo que hace de Amboy una escapada ideal para quienes buscan un respiro dentro de un viaje más largo. No hay transporte público frecuente, por lo que lo más recomendable es ir en auto o coordinar con agencias que ofrezcan traslados privados o excursiones por la zona.

