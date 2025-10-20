Viajar a Córdoba: el lugar escondido en medio de las sierras para comer un buen asado

En una parrilla Valle de Calamuchita, no sólo se disfruta de la mejor carne de la zona, sino que también se disfruta de la tranquilidad y la belleza serrana.

En medio de las sierras de Córdoba, entre caminos de ripio y paisajes que parecen detenidos en el tiempo, aparece Tranquera Negra , una parrilla que conserva el espíritu criollo y el sabor de los buenos fuegos. Es uno de esos lugares que corren de boca en boca, escondido entre montes y arroyos, donde la carne se cocina sin apuro y el aire huele a leña y pasto mojado.

A diferencia de los paradores turísticos más conocidos, este rincón serrano mantiene un perfil bajo , casi secreto. No hay carteles luminosos ni menú digital: acá todo se hace a la vieja usanza. Las brasas se encienden temprano, el vino se sirve sin vueltas y los comensales disfrutan sin mirar el reloj.

Visitarlo es una experiencia que va más allá de comer bien. Es reencontrarse con una tradición que todavía late fuerte en Córdoba: la del asado compartido, las sobremesas largas y la charla al costado del fuego. Tranquera Negra se volvió un pequeño clásico para los que prefieren los caminos menos transitados, pero con sabor garantizado .

Dónde queda Tranquera Negra

Tranquera Negra está ubicada en el Valle de Calamuchita, a pocos kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita. El predio se levanta sobre un terreno rural rodeado de sierras bajas, entre arroyos y bosques de pinos. Su dirección exacta no figura en los mapas convencionales, lo que le suma un toque de misterio. Los visitantes suelen guiase por GPS o por las indicaciones de los lugareños, que conocen bien el camino.

El entorno es puro silencio, ideal para pasar el día y desconectarse de la rutina. Muchos viajeros combinan la visita con paseos por Los Reartes o Villa General Belgrano, que quedan a pocos minutos en auto.

Qué puedo pedir en Tranquera Negra

El menú es un homenaje al asado argentino en su versión más serrana. Las estrellas de la parrilla son el cabrito a las brasas, el vacío jugoso y las empanadas criollas recién horneadas. También ofrecen parrillada completa con achuras, verduras grilladas y ensaladas frescas.

Para beber, hay vinos de bodegas cordobesas, cervezas artesanales y limonadas caseras. Las porciones son abundantes y pensadas para compartir. Si llegás con hambre, pedí el combo de asado completo: trae de todo un poco y nunca decepciona.

Turismo-cordoba-la-tranquera-parrilla

Cómo llegar a Tranquera Negra

Desde la ciudad de Córdoba, el trayecto lleva entre una hora y media y dos, dependiendo del tránsito. Se toma la Ruta Nacional 36 hasta Alta Gracia y luego la Ruta Provincial 5 hacia el sur, pasando por Potrero de Garay. Al llegar a Santa Rosa de Calamuchita, un camino rural te lleva directo hasta el lugar.