Viajar a Córdoba: el rincón escondido que tiene una cascada maravillosa

A pocos kilómetros de Villa Yacanto, este paraje serrano combina agua cristalina, senderos y pozas naturales ideales para relajarse o aventurarse.

Por
Visitar la Cascada El Río Durazno es descubrir un rincón natural que combina aventura

Visitar la Cascada El Río Durazno es descubrir un rincón natural que combina aventura, calma y la magia serrana típica de Córdoba.

Durante años, la Cascada El Río Durazno fue un secreto bien guardado entre los viajeros que buscan un contacto más auténtico con la naturaleza de Córdoba. Hoy, aunque gana presencia en redes y guías turísticas, todavía conserva ese aire de tranquilidad que la hace única. Lejos de los centros más concurridos, este rincón serrano invita a desconectarse sin renunciar a la comodidad y al encanto de los paisajes del Valle de Calamuchita.

El agua cae entre las piedras y forma pozas profundas y transparentes que se vuelven irresistibles en los días de calor. Los visitantes suelen pasar horas en las orillas, descansando al sol o refrescándose en el río. El sonido del agua, el aroma de los pinares y la frescura del ambiente convierten al lugar en una pequeña joya natural que se disfruta sin apuro.

Aunque es un destino tranquilo, la zona se fue adaptando al turismo sin perder su esencia. Hay campings, cabañas y comedores con comida casera, pero el espíritu serrano sigue intacto. El Durazno no busca ser un lugar de paso: invita a quedarse, a explorar los senderos y a dejar que el tiempo se acomode al ritmo del río.

Dónde queda la Cascada El Río Durazno

La Cascada El Río Durazno está ubicada a unos 8 kilómetros al sur de Villa Yacanto de Calamuchita, dentro del imponente Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba. El paraje se asienta al pie de las Sierras Grandes de los Comechingones, en la zona donde nace el río que lleva su nombre, alimentado por los deshielos del Cerro Champaquí, el punto más alto de la provincia.

El entorno es agreste y de gran belleza, con una vegetación típica de montaña, aguas frías y transparentes, y un aire limpio que se agradece apenas uno baja del auto. Aunque se mantiene en relativo aislamiento, la zona cuenta con servicios básicos, ideal para quienes buscan naturaleza sin renunciar a cierta comodidad.

Qué puedo hacer en la Cascada El Río Durazno

Además del baño en las ollas naturales, los senderos de trekking son una de las principales atracciones. Hay recorridos de baja dificultad, perfectos para familias, y otros más exigentes para quienes quieren adentrarse en las sierras. También hay zonas para picnic, pequeñas playas de arena y remansos donde el agua corre más despacio.

En los alrededores, los visitantes suelen disfrutar de paseos en bicicleta, cabalgatas guiadas o caminatas al atardecer. Muchos eligen pasar el día y regresar a Villa Yacanto, pero quienes prefieren una experiencia más completa pueden alojarse en alguna de las cabañas o campings cercanos, donde las noches estrelladas se vuelven parte del espectáculo.

Eso sí, conviene ir preparado: llevar agua, protector solar, repelente y bolsas para los residuos, ya que no todos los sectores cuentan con señal de celular ni servicios permanentes. La conservación del entorno depende en gran parte del respeto de quienes lo visitan.

Cómo llegar a la Cascada El Río Durazno

Desde la ciudad de Córdoba, el viaje es de unos 135 kilómetros. El camino más directo es por la Ruta Provincial 5 hasta Santa Rosa de Calamuchita, continuar hacia Villa Yacanto y luego recorrer un tramo de camino de ripio que lleva hasta el paraje El Durazno. El trayecto final es de tierra, pero transitable para autos particulares, especialmente en temporada seca.

