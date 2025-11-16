Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

En el norte de la provincia de Córdoba , entre montañas, ríos y balnearios, Capilla del Monte se ubica como uno de los pueblos más enigmáticos y atractivos para planear un viaje . Además, año a año recibe miles de visitantes atraídos por la espiritualidad del lugar.

A la entrada del pueblo, un cartel da la bienvenida con la imagen de un extraterrestre de color verde que reposa sobre el letrero, indicio de las aventuras que se viven en esa localidad. Reconocida como uno de los centros energéticos más importante del país, Capilla del Monte ofrece una gran variedad de experiencias relacionadas a la espiritualidad y meditación.

Emblemática por poseer uno de los picos montañosos más altos de la provincia y la sexta Maravilla Natural de Córdoba , esta localidad tiene como postal clásica el Cerro Uritorco . Ubicado a 1979 metros sobre el nivel del mar, no solo es visitado por su belleza natural y las increíbles panorámicas que regala su cima, sino que también recibe interesados por los mitos de apariciones extraterrestres en la zona.

Capilla del Monte está ubicada en el extremo norte del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba.

Se encuentra situada al pie del emblemático Cerro Uritorco y a aproximadamente 95 a 100 kilómetros al norte de Córdoba.

Qué puedo hacer en Capilla del Monte

El que no desee realizar trekking cuenta con otras opciones: un paseo entre paredones, como el de Los Mogotes hasta el Paso del Indio; o por Los Terrones, que con sus formas rocosas rojizas erosionadas que forma el Parque Autóctono, Cultural y Recreativo, donde también se practica escalada y se puede disfrutar de un balneario.

Mientras tanto, una opción menos exigida es llegar hasta El Zapato, una escultura natural que permite una vista sorprendente del lago El Cajón y de los cerros de la región. Además, a corta distancia, las grutas de Ongamira son ideales para emprender caminatas.

Recorriendo sus calles es posible encontrar la parroquia San Antonio de Padua, construida en el mismo lugar en el antiguamente estuviera la humilde capilla que dio origen al nombre del pueblo, varios siglos atrás. En el camino, a su vez, se observa la distinguida calle techada, la primera construida en Latinoamérica, en 1964. Dentro de ella, se resguarda una gran oferta comercial y gastronómica.

Capilla del Monte, al igual que muchos otros rincones cordobeses, ofrece distintos sitios para refrescarse. El más cercano es su balneario municipal, con piscinas de agua de vertiente, y el balneario La Toma, atravesado por el río Calabalumba, que presenta cascadas y ollas naturales.

Reconocida como uno de los centros energéticos más importante del país, Capilla del Monte ofrece una gran variedad de experiencias relacionadas a la espiritualidad y meditación. El fenómeno OVNI en el mundo, cada vez toma más protagonismo y este territorio es el más representativo de la Argentina en la temática, motivado por los investigadores, científicos y difusores reconocidos a nivel internacional, que profundizan el interés y conocimiento de la materia.

En restaurantes y comedores de la zona, resalta en el menú el cabrito asado y la trucha con guarnición, dos clásicos.

Entre los paseos de montaña sobresalen el cerro Uritorco, Los Mogotes, El Zapato y Los Terrones. Otros de sus íconos emblemáticos son la calle techada, los balnearios Calabalumba y La Toma, a unos tres kilómetros. En tanto, un combo completo de actividades se encuentra en Agua de los Palos, y las grutas de Ongamira.

Cómo llegar a Capilla del Monte

Para llegar a Capilla del Monte desde Córdoba Capital, hay varias opciones de transporte. La distancia aproximada es de 101 a 115 kilómetros, con un tiempo de viaje estimado de entre 1 hora y 43 minutos y 3 horas, dependiendo del medio de transporte.

Para ir en auto, la ruta recomendada por Google Maps es a través de la Ruta Nacional 38. El recorrido, de aproximadamente 101 km, toma alrededor de 1 hora y 43 minutos.

Otra opción es ir por la Ruta E-53 a través del Camino del Cuadrado. Este trayecto tiene peajes.