16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Por
Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Córdoba Turismo
  • Capilla del Monte es un pueblo ubicado en el extremo norte del Valle de Punilla
  • Es un destino turístico muy conocido por su mística, paisajes serranos y por los mitos asociados a avistamientos de ovnis y fenómenos paranormales, especialmente en la zona del Cerro Uritorco.
  • Posee uno de los picos montañosos más altos de la provincia y la sexta Maravilla Natural de Córdoba.
  • Para ir en auto, la ruta recomendada por Google Maps es a través de la Ruta Nacional 38

En el norte de la provincia de Córdoba, entre montañas, ríos y balnearios, Capilla del Monte se ubica como uno de los pueblos más enigmáticos y atractivos para planear un viaje. Además, año a año recibe miles de visitantes atraídos por la espiritualidad del lugar.

Entre grutas miradores, ríos y cascadas hay un rincón serrano que esconde una belleza impedible.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el pueblito con mucha arboleda y vertientes

A la entrada del pueblo, un cartel da la bienvenida con la imagen de un extraterrestre de color verde que reposa sobre el letrero, indicio de las aventuras que se viven en esa localidad. Reconocida como uno de los centros energéticos más importante del país, Capilla del Monte ofrece una gran variedad de experiencias relacionadas a la espiritualidad y meditación.

Emblemática por poseer uno de los picos montañosos más altos de la provincia y la sexta Maravilla Natural de Córdoba, esta localidad tiene como postal clásica el Cerro Uritorco. Ubicado a 1979 metros sobre el nivel del mar, no solo es visitado por su belleza natural y las increíbles panorámicas que regala su cima, sino que también recibe interesados por los mitos de apariciones extraterrestres en la zona.

Capilla del Monte, Córdoba

Dónde queda Capilla del Monte

Capilla del Monte está ubicada en el extremo norte del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba.

Se encuentra situada al pie del emblemático Cerro Uritorco y a aproximadamente 95 a 100 kilómetros al norte de Córdoba.

Qué puedo hacer en Capilla del Monte

El que no desee realizar trekking cuenta con otras opciones: un paseo entre paredones, como el de Los Mogotes hasta el Paso del Indio; o por Los Terrones, que con sus formas rocosas rojizas erosionadas que forma el Parque Autóctono, Cultural y Recreativo, donde también se practica escalada y se puede disfrutar de un balneario.

Mientras tanto, una opción menos exigida es llegar hasta El Zapato, una escultura natural que permite una vista sorprendente del lago El Cajón y de los cerros de la región. Además, a corta distancia, las grutas de Ongamira son ideales para emprender caminatas.

Recorriendo sus calles es posible encontrar la parroquia San Antonio de Padua, construida en el mismo lugar en el antiguamente estuviera la humilde capilla que dio origen al nombre del pueblo, varios siglos atrás. En el camino, a su vez, se observa la distinguida calle techada, la primera construida en Latinoamérica, en 1964. Dentro de ella, se resguarda una gran oferta comercial y gastronómica.

Capilla del Monte, al igual que muchos otros rincones cordobeses, ofrece distintos sitios para refrescarse. El más cercano es su balneario municipal, con piscinas de agua de vertiente, y el balneario La Toma, atravesado por el río Calabalumba, que presenta cascadas y ollas naturales.

Reconocida como uno de los centros energéticos más importante del país, Capilla del Monte ofrece una gran variedad de experiencias relacionadas a la espiritualidad y meditación. El fenómeno OVNI en el mundo, cada vez toma más protagonismo y este territorio es el más representativo de la Argentina en la temática, motivado por los investigadores, científicos y difusores reconocidos a nivel internacional, que profundizan el interés y conocimiento de la materia.

En restaurantes y comedores de la zona, resalta en el menú el cabrito asado y la trucha con guarnición, dos clásicos.

Entre los paseos de montaña sobresalen el cerro Uritorco, Los Mogotes, El Zapato y Los Terrones. Otros de sus íconos emblemáticos son la calle techada, los balnearios Calabalumba y La Toma, a unos tres kilómetros. En tanto, un combo completo de actividades se encuentra en Agua de los Palos, y las grutas de Ongamira.

Cómo llegar a Capilla del Monte

Para llegar a Capilla del Monte desde Córdoba Capital, hay varias opciones de transporte. La distancia aproximada es de 101 a 115 kilómetros, con un tiempo de viaje estimado de entre 1 hora y 43 minutos y 3 horas, dependiendo del medio de transporte.

Para ir en auto, la ruta recomendada por Google Maps es a través de la Ruta Nacional 38. El recorrido, de aproximadamente 101 km, toma alrededor de 1 hora y 43 minutos.

Otra opción es ir por la Ruta E-53 a través del Camino del Cuadrado. Este trayecto tiene peajes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Córdoba hay un pueblito alejado de la ciudad con ríos y cascadas para disfrutar en el verano.

Viajar a Córdoba: el pueblito alejado con ríos y cascadas para disfrutar el verano

A 50 kilómetros de Córdoba capital se esconde una de las opciones más atractivas de la provincia.

Viajar a Córdoba: el pueblito que está escondido en las sierras y se puede cabalgar por un río cristalino

El Río Los Chorrillos es uno de sus principales atractivos. 

Viajar a Córdoba: el pueblito con ollas naturales que te va a volar la cabeza

play

Conmoción en el Mario Alberto Kempes: murió un jubilado tras sufrir un infarto masivo mientras nadaba

Én Córdoba hay una reserva natural destacada por su belleza.

Viajar a Córdoba: la reserva natural que ofrece un escenario imponente

En Córdoba hay una reserva natural para hacer caminatas sencillas y disfrutar de cascadas.

Viajar a Córdoba: la reserva natural para hacer caminatas sencillas y disfrutar de cascadas

Rating Cero

Su presencia en distintos programas encendió el interés del público, que no tardó en comentar su nueva imagen.

La impresionante transformación física de Rosalía: "Me encanta hacer pesas"

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.
play

Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

play

Osqui Guzmán: "La criminalización del color de piel es una realidad desde siempre"

últimas noticias

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que hacen sorrentinos de carne braseadas

Hace 15 minutos
Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

Hace 24 minutos
El pueblo se ubica a 445 km de CABA, en el Partido de Daireaux. 

La escapada cerca de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y posee la Fiesta del Sabor Alemán

Hace 35 minutos
Jujuy ocupa un lugar importante en el turismo nacional. 

Turismo en Argentina: el pueblo que estuvo aislado hasta 2008 y ahora todo el mundo quiere conocerlo

Hace 42 minutos
Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Hace 49 minutos