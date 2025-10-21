21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el bar "secreto" que es perfecto para ir con amigos

Un videoclub falso, una heladera antigua y un ambiente bajo luces rojas: el lugar que pocos conocen pero todos quieren descubrir en territorio cordobés.

Por
No hay cartel que anuncie al bar

No hay cartel que anuncie al bar, ni luces de neón que lo delaten.

Hay lugares que se vuelven virales por casualidad, y Ciudad Oculta, en Córdoba, es uno de ellos. Lo curioso no es solo su estética retro o su carta llena de clásicos de bodegón moderno, sino la forma en que se entra: a través de una heladera. Es una Siam antigua que esconde una puerta hacia un bar que parece detenido en otra época.

El pueblo se encuentra en el partido de Coronel Dorrego, a 540 km de la capital.
Te puede interesar:

El pueblo costero alterativo de Buenos Aires para tener en cuenta en el verano

En los últimos meses, el sitio volvió a hacerse conocido por los videos que circulan en redes, donde se muestra el ingreso “secreto” y la sorpresa de quienes lo descubren por primera vez. Pero más allá del fenómeno digital, Ciudad Oculta tiene un encanto real, con una ambientación que combina la nostalgia del VHS con la picardía de los bares temáticos.

No es el típico bar de moda del centro ni el clásico after office. Es un lugar que se deja encontrar solo si alguien te pasa el dato. Y eso, en una ciudad como Córdoba, donde la oferta gastronómica no para de crecer, le da un aire distinto, casi de aventura compartida. Ideal para ir con amigos, probar algo rico y sacarse la foto en la puerta de la heladera, claro.

ciudad-oculta-turismo-cordoba

Dónde queda Ciudad Oculta, en Córdoba

El bar se encuentra en barrio Residencial América, al norte de la capital cordobesa. A simple vista, parece un videoclub viejo, con estanterías llenas de VHS y pósters de películas clásicas. Nada hace sospechar lo que hay detrás de esas heladeras antiguas hasta que, de repente, una se abre y deja ver el verdadero ingreso al bar.

El interior tiene una estética que recuerda a un taller mecánico o a un garaje industrial, con luces rojas, detalles metálicos y una barra amplia. El ambiente es relajado, con música variada, mesas grandes y un público joven que busca una experiencia distinta.

Qué puedo pedir en Ciudad Oculta, en Córdoba

La carta es variada y apunta al disfrute grupal. Hay hamburguesas caseras, lomos, papas con topping, pizzas de masa fina, fajitas, tartas, arepas y opciones vegetarianas. También hay postres clásicos y cocktails de autor.

Las promos de cerveza artesanal son un punto fuerte, junto con las jarras de fernet o vodka con jugo, ideales para compartir. Entre semana suelen ofrecer noches temáticas o “pintas libres”, una propuesta que atrae tanto a locales como a turistas curiosos.

bar-ciudad-oculta-turismo-cordoba

Cómo llegar a Ciudad Oculta, en Córdoba

El Bar Ciudad Oculta se encuentra en Tegucigalpa 1572, Barrio Residencial América, Córdoba. El barrio está en la zona norte de Córdoba, a unos 10-15 minutos en auto del centro de la ciudad.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen. ¿Cuál es?

Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen: dónde está

Este pueblo del norte argentino se sitúa a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a solo 8 kilómetros de Tilcara.

Turismo en Argentina: este es el mejor pueblo para conocer antes de que termine el 202

Un lugar distinto para comer asado.

Viajar a Córdoba: el lugar escondido en medio de las sierras para comer un buen asado

A lo largo de su extensa costa, el país ofrece opciones variadas, desde destinos cosmopolitas hasta rincones de naturaleza intacta, todos caracterizados por su belleza escénica que invita al descanso y a la exploración.  

Se conoce como la Venecia brasileña y es un destino poco conocido por los argentinos: cómo llegar

Si buscas una experiencia que te deje sin palabras, estos pasadizos ocultos de San Telmo te esperan para contarte la historia de Buenos Aires como nunca antes la has oído.  

Estos pasadizos ocultos de San Telmo te dejarán sin palabras: a qué refieren y cómo llegar

Este pueblo tiene un hospedaje que funciona en una antigua abadía.

No llega a los 1.000 habitantes: la escapada perfecta de Buenos Aires para disfrutar platos criollos

Rating Cero

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

Llegó “27 Noches” a Netflix.
play

Cuál es la trama de 27 Noches, la película que combina drama y comedia entre la demencia y lo extrovertido

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Le inconfundible fachada de Cemento, el CBGB argentino.
play

Cinco discos de rock argentino grabados en vivo en el mítico Cemento

últimas noticias

Sanae Takaichi es la primera mujer en ser primera ministra de Japón.

Asumió Sanae Takaichi, la primera mujer en ser primera ministra de Japón

Hace 7 minutos
Las elecciones se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre. 

La Justicia Electoral obligaría al Gobierno a difundir los resultados de las elecciones legislativas por provincia

Hace 11 minutos
El miércoles 22 de octubre vence el plazo para acceder a la Ley de Nietos. 

Vence el plazo para acceder a la Ley de Nietos: qué pasa con los que esperan por un turno

Hace 19 minutos
play

Misterio en Chubut: C5N recorre el lugar donde desaparecieron los dos jubilados

Hace 30 minutos
Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

Hace 32 minutos