Viajar a Córdoba: el bar "secreto" que es perfecto para ir con amigos

Un videoclub falso, una heladera antigua y un ambiente bajo luces rojas: el lugar que pocos conocen pero todos quieren descubrir en territorio cordobés.

No hay cartel que anuncie al bar, ni luces de neón que lo delaten.

Hay lugares que se vuelven virales por casualidad, y Ciudad Oculta , en Córdoba , es uno de ellos. Lo curioso no es solo su estética retro o su carta llena de clásicos de bodegón moderno, sino la forma en que se entra : a través de una heladera. Es una Siam antigua que esconde una puerta hacia un bar que parece detenido en otra época.

En los últimos meses, el sitio volvió a hacerse conocido por los videos que circulan en redes, donde se muestra el ingreso “secreto” y la sorpresa de quienes lo descubren por primera vez. Pero más allá del fenómeno digital, Ciudad Oculta tiene un encanto real , con una ambientación que combina la nostalgia del VHS con la picardía de los bares temáticos.

No es el típico bar de moda del centro ni el clásico after office. Es un lugar que se deja encontrar solo si alguien te pasa el dato. Y eso, en una ciudad como Córdoba, donde la oferta gastronómica no para de crecer, le da un aire distinto, casi de aventura compartida . Ideal para ir con amigos, probar algo rico y sacarse la foto en la puerta de la heladera, claro.

El bar se encuentra en barrio Residencial América , al norte de la capital cordobesa. A simple vista, parece un videoclub viejo, con estanterías llenas de VHS y pósters de películas clásicas. Nada hace sospechar lo que hay detrás de esas heladeras antiguas hasta que, de repente, una se abre y deja ver el verdadero ingreso al bar.

El interior tiene una estética que recuerda a un taller mecánico o a un garaje industrial, con luces rojas, detalles metálicos y una barra amplia. El ambiente es relajado, con música variada, mesas grandes y un público joven que busca una experiencia distinta.

Qué puedo pedir en Ciudad Oculta, en Córdoba

La carta es variada y apunta al disfrute grupal. Hay hamburguesas caseras, lomos, papas con topping, pizzas de masa fina, fajitas, tartas, arepas y opciones vegetarianas. También hay postres clásicos y cocktails de autor.

Las promos de cerveza artesanal son un punto fuerte, junto con las jarras de fernet o vodka con jugo, ideales para compartir. Entre semana suelen ofrecer noches temáticas o “pintas libres”, una propuesta que atrae tanto a locales como a turistas curiosos.

bar-ciudad-oculta-turismo-cordoba

Cómo llegar a Ciudad Oculta, en Córdoba

El Bar Ciudad Oculta se encuentra en Tegucigalpa 1572, Barrio Residencial América, Córdoba. El barrio está en la zona norte de Córdoba, a unos 10-15 minutos en auto del centro de la ciudad.