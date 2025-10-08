Viajar a Córdoba: el destino con calles de tierra y ritmo muy tranquilo entre artesanías y guitarreadas

Entre sierras, ríos y ferias, este sitio mantiene su espíritu bohemio, con aire puro, caminos de tierra y una vida sin apuro.

San Marcos Sierras conserva su estilo rústico y bohemio, con ríos cristalinos, ferias de artesanos y una calma que invita a bajar un cambio.

El paisaje de Córdoba guarda rincones donde la vida se desacelera y el tiempo parece medirse por el canto de los pájaros . Allí, los caminos de tierra, las tardes sin prisa y las noches bajo las estrellas forman parte de una rutina sin estrés, en la que los visitantes redescubren la simpleza y la calma. En estos pueblos serranos, el silencio se mezcla con la guitarra y el aroma a pan casero, y la conexión con la naturaleza deja de ser un lujo para transformarse en una forma de vida.

San Marcos Sierras , rodeado por cerros, ríos y árboles nativos, conserva una identidad bohemia y artesanal que atrae tanto a mochileros como a familias que buscan un descanso real. Con su aire místico y hospitalidad sin estridencias, invita a desenchufarse y dejar que los días fluyan sin reloj , entre charlas, ferias de artesanías y caminatas junto al agua.

San Marcos Sierras está en el norte del Valle de Punilla , a unos 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba . Pertenece al departamento de Cruz del Eje y se accede por la Ruta Nacional 38 , luego de atravesar un tramo de ripio que ya anticipa el carácter del lugar. No hay carteles luminosos ni avenidas asfaltadas: el pueblo conserva su estilo rústico, con calles de tierra y una atmósfera que parece detenida en el tiempo.

En torno a la plaza Cacique Tulián , donde se levanta la capilla colonial del siglo XVIII, se concentran los talleres de artesanos y algunos bares donde la música suena en vivo sin grandes escenarios, solo con una guitarra y un grupo de vecinos. Esa postal resume buena parte del espíritu local: vida sencilla, arte y contacto con la naturaleza.

Qué puedo hacer en San Marcos Sierras

El pueblo está rodeado por dos ríos: el San Marcos y el Quilpo, ambos de aguas claras y con playas naturales donde el descanso se impone sin esfuerzo. En verano, son el punto de encuentro de familias, mochileros y viajeros que buscan un baño refrescante lejos del ruido urbano.

Entre las actividades más valoradas están las caminatas hacia el Cerro de la Cruz, el Cerro Alfa o el Mirador de la Espina, desde donde se observan atardeceres increíbles. También se puede recorrer el túnel vegetal, un camino sombreado por árboles nativos donde los productores locales venden miel, arropes y aceitunas.

Uno de los atractivos más curiosos es el Museo Hippie, considerado único en su tipo. Exhibe objetos, fotografías y documentos de la contracultura de los años sesenta, reflejando cómo ese movimiento dejó huella en la identidad del pueblo.

San Marcos Sierras, además, es la Capital Provincial de la Miel, y en febrero se celebra el Festival de la Miel, una fiesta con música, teatro y puestos de productos regionales. Quienes visitan “El Árbol”, un parque temático apícola, descubren los secretos de la producción orgánica local, tan valorada por su pureza y sabor.

A la hora de comer, abundan los restaurantes vegetarianos y veganos, con ingredientes de huertas locales. También hay parrillas y rotiserías sencillas donde probar empanadas de cabra o pan casero con miel.

Cómo llegar a San Marcos Sierras

Desde Córdoba capital, se puede llegar en auto por la ruta E53, atravesando el Camino del Cuadrado hasta empalmar con la RN 38, que conduce a Cruz del Eje. Luego, un desvío de unos 8 kilómetros lleva directo al pueblo. También hay colectivos de las empresas Sarmiento y Ersa, que hacen el recorrido de manera regular.

El viaje puede demorar entre dos horas y media y tres, dependiendo del medio elegido. Lo cierto es que, una vez allí, el tiempo parece detenerse: sin semáforos, sin apuro y con una calma contagiosa, San Marcos Sierras sigue siendo ese rincón de Córdoba donde la vida se mide al ritmo del canto de los pájaros y el sonido de las guitarras.