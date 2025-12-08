Este destino uruguayo está cerca de Punta del Este pero tiene un balneario particular: cuál es y qué tiene

A unos 15 kilómetros de Punta del Este y a 20 de José Ignacio se encuentra Manantiales, un pequeño balneario de 40 manzanas que se instala sobre una saliente rocosa de cara al océano Atlántico.

A unos 15 kilómetros de Punta del Este y a 20 de José Ignacio se encuentra Manantiales, un pequeño balneario de 40 manzanas que se instala sobre una saliente rocosa de cara al océano Atlántico . Su playa es escenario de la más intensa movida veraniega en toda la región , con visitantes famosos y grandes eventos en los paradores. Al norte, a pocas cuadras, contrasta una apacible zona residencial, muy arbolada y desenchufada del ruido. Hay una buena oferta de casas para alquilar, aunque siempre es bueno reservar con tiempo.

Manantiales se ubica sobre ruta 10 , a la altura del kilómetro 165.500 . Limita con los balnearios Montoya al oeste, y El Chorro al este; separados por la Ruta 104 , que marca su límite.

El nombre Manantiales deriva de una naciente de agua que se encuentra al este de la zona, donde los primeros pobladores estables del lugar acudían para abastecerse . En aquel entonces el pequeño caserío era un puerto de pescadores , y tradicionalmente fue un lugar de veraneo de los habitantes de Maldonado y San Carlos .

Manantiales está situado en un punto estratégico, casi a la misma distancia de Punta del Este y José Ignacio . En apenas veinte minutos se puede acceder a toda la movida del primero , o a la atmósfera más serena pero chic del segundo .

Pero el balneario más ligado a Manantiales es Montoya . Juntos forman la dupla más top de las playas uruguayas y de toda la región , sedes de grandes fiestas y eventos internacionales . Otro balneario que pisa fuerte en los alrededores es La Barra, que complementa a la zona con todos sus servicios y su actividad comercial .

El Chorro, hacia el este, ofrece una alternativa más tranquila y playas más despobladas para los que prefieren alejarse un poco de la movida de Manantiales durante la temporada alta.

La playa de Manantiales es conocida como Bikini. Tiene una amplia franja de arena gruesa y pequeñas bahías rocosas que la protegen. El mar es profundo y peligroso debido a la fuerza de las corrientes de retorno. Pero, aunque magnífico, no es el paisaje lo que da fama a Bikini: es su condición como punto preferido del jet set a nivel continental. Caminando por Bikini podemos ver personalidades de todo el mundo tomando sol e intentando escapar -o no- de los paparazzi.

Los paradores siempre realizan actividades que mantienen la diversión y el esparcimiento en un nivel alto todo el verano. El Mantra Beach Club hace eventos con DJ’s al atardecer, y el Selenza Club de Mar matiza con desfiles de moda, degustaciones de vino, coctelería de primer nivel y servicio de playa.

Manantiales tiene su foco de actividades en la costa, donde los surfistas encuentran un buen lugar para practicar su deporte y el público joven siempre tiene la oportunidad de disfrutar de fiestas en la playa.

Para salir del agite costero, siempre está la posibilidad de distenderse con paseos por la zona, haciendo footing o bici entre las calles sombreadas del norte del balneario. Y quienes buscan disfrutar de una buena cena o almorzar en familia, sobre la ruta hay muy buenas propuestas.