8 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este destino uruguayo está cerca de Punta del Este pero tiene un balneario particular: cuál es y qué tiene

A unos 15 kilómetros de Punta del Este y a 20 de José Ignacio se encuentra Manantiales, un pequeño balneario de 40 manzanas que se instala sobre una saliente rocosa de cara al océano Atlántico.

Por
La playa de Manantiales es conocida como Bikini.

La playa de Manantiales es conocida como Bikini.

  • A unos 15 kilómetros de Punta del Este y a 20 de José Ignacio se encuentra Manantiales, un pequeño balneario de 40 manzanas que se instala sobre una saliente rocosa de cara al océano Atlántico.
  • Su playa es escenario de la más intensa movida veraniega en toda la región, con visitantes famosos y grandes eventos en los paradores.
  • Manantiales se ubica sobre ruta 10, a la altura del kilómetro 165.500. Limita con los balnearios Montoya al oeste, y El Chorro al este; separados por la Ruta 104, que marca su límite.
  • Los paradores siempre realizan actividades que mantienen la diversión y el esparcimiento en un nivel alto todo el verano.

A unos 15 kilómetros de Punta del Este y a 20 de José Ignacio se encuentra Manantiales, un pequeño balneario de 40 manzanas que se instala sobre una saliente rocosa de cara al océano Atlántico. Su playa es escenario de la más intensa movida veraniega en toda la región, con visitantes famosos y grandes eventos en los paradores. Al norte, a pocas cuadras, contrasta una apacible zona residencial, muy arbolada y desenchufada del ruido. Hay una buena oferta de casas para alquilar, aunque siempre es bueno reservar con tiempo.

El Castillo San Francisco es un punto turístico en Rauch. 
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a un castillo espectacular para disfrutar en diciembre 2025

Manantiales se ubica sobre ruta 10, a la altura del kilómetro 165.500. Limita con los balnearios Montoya al oeste, y El Chorro al este; separados por la Ruta 104, que marca su límite.

Cómo es Manantiales, la playa de Uruguay ideal para visitar

El nombre Manantiales deriva de una naciente de agua que se encuentra al este de la zona, donde los primeros pobladores estables del lugar acudían para abastecerse. En aquel entonces el pequeño caserío era un puerto de pescadores, y tradicionalmente fue un lugar de veraneo de los habitantes de Maldonado y San Carlos.

Manantiales está situado en un punto estratégico, casi a la misma distancia de Punta del Este y José Ignacio. En apenas veinte minutos se puede acceder a toda la movida del primero, o a la atmósfera más serena pero chic del segundo.

manantiales playa

Pero el balneario más ligado a Manantiales es Montoya. Juntos forman la dupla más top de las playas uruguayas y de toda la región, sedes de grandes fiestas y eventos internacionales. Otro balneario que pisa fuerte en los alrededores es La Barra, que complementa a la zona con todos sus servicios y su actividad comercial.

El Chorro, hacia el este, ofrece una alternativa más tranquila y playas más despobladas para los que prefieren alejarse un poco de la movida de Manantiales durante la temporada alta.

La playa de Manantiales es conocida como Bikini. Tiene una amplia franja de arena gruesa y pequeñas bahías rocosas que la protegen. El mar es profundo y peligroso debido a la fuerza de las corrientes de retorno. Pero, aunque magnífico, no es el paisaje lo que da fama a Bikini: es su condición como punto preferido del jet set a nivel continental. Caminando por Bikini podemos ver personalidades de todo el mundo tomando sol e intentando escapar -o no- de los paparazzi.

Los paradores siempre realizan actividades que mantienen la diversión y el esparcimiento en un nivel alto todo el verano. El Mantra Beach Club hace eventos con DJ’s al atardecer, y el Selenza Club de Mar matiza con desfiles de moda, degustaciones de vino, coctelería de primer nivel y servicio de playa.

Manantiales tiene su foco de actividades en la costa, donde los surfistas encuentran un buen lugar para practicar su deporte y el público joven siempre tiene la oportunidad de disfrutar de fiestas en la playa.

Para salir del agite costero, siempre está la posibilidad de distenderse con paseos por la zona, haciendo footing o bici entre las calles sombreadas del norte del balneario. Y quienes buscan disfrutar de una buena cena o almorzar en familia, sobre la ruta hay muy buenas propuestas.

manntiales
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Campo de Tulipanes florece en octubre y ofrece una postal única. 

Turismo en Argentina: el destino que mezcla casas de té, tulipanes y paisajes soñados

En Córdoba hay un destino repleto de lugares para refrescarse durante el verano.

Turismo en Córdoba: el destino que está repleto de lugares para refrescarse en verano

Estos sitios de Turismo que son ampliamente reocomendados para disfrutar en verano

Este paseo familiar de CABA cambió por completo en esta época y ahora tiene una enseñanza clave: cuál es

El Palmar destaca por sus palmares y fauna típica del litoral argentino.

Turismo en Argentina: el "santuario" de palmeras que enamora a sus visitantes

Cortinez está ubicado a 75 kilómetros de CABA, en la ruta 7. 

El pueblito que está muy cerca de Buenos Aires que permite relajarse sin viajar demasiado

Este destino es ideal para visitar en verano. 

Turismo en Córdoba: el rincón del olivo que ofrece un descanso pleno en medio de las sierras

Rating Cero

Los trámites vinculados al divorcio se volvieron más extensos debido a movimientos corporativos.

Más complicado de lo que creían: el divorcio de Pep Guardiola no se consuma y tendría problemas de papeles

Una propuesta italiana que mezcla intriga, romance adulto y giros constantes.
play

El romance dramático que enloquece a todos en Netflix: fue filmado en la Costa Amalfitana

Un elenco noruego consolidado sostiene el regreso del universo fantástico.
play

La resonante película que conquistó Netflix con su acción y fantasía: cuál es

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

últimas noticias

Esta actividad se realiza por 30 minutos y tiene un impacto significativo en la salud. 

Así es el método 12-3-30 para entrenar bien y estilizar la figura como nunca

Hace 13 minutos
play

Amor asegurado: juntada de más de 2.500 golden retriever en Palermo para alcanzar un nuevo récord mundial

Hace 18 minutos
Los trámites vinculados al divorcio se volvieron más extensos debido a movimientos corporativos.

Más complicado de lo que creían: el divorcio de Pep Guardiola no se consuma y tendría problemas de papeles

Hace 31 minutos
Adoptar esta práctica no requiere nuevos esfuerzos y permite disminuir riesgos asociados al sobrecalentamiento.

Este es el electrodoméstico que tenés que desenchufar sí o sí cuando hace mucho calor

Hace 37 minutos
Rooftop bar con vistas provolegiadas a Puerto Madero. 

Los mejores 2 bares de Buenos Aires que se encuentran dentro de hoteles y tenés que conocer

Hace 49 minutos