8 de diciembre de 2025 Inicio
Japón registró un terremoto de 7,6 de grados y emitieron un alerta de tsunami

Las autoridades ya evacuaron a más de 13.000 personas y advirtieron que podrían producirse olas de hasta tres metros. También creen que podría haber réplicas en las costas de Chile.

El terremoto se registró en las costas de las costas de Aomori y Hokkaido

Japón registró un terremoto de 7,6 de magnitud en la zona costero del norte a las 22:15 de este lunes (hora de Pekín), según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC) y emitieron un alerta de tsunami, que podría generar réplicas hasta Chile.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.
El sismo se produjo a una profundidad de 50 kilómetros y su epicentro se localizó a 41,00 grados de latitud norte y 142,35 grados de longitud este, según un informe emitido por el CENC y distribuido por Xinhua.

Además, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió el alerta de tsunami para las zonas costeras de las prefecturas de Aomori, Hokkaido e Iwate, con olas de hasta tres metros. Además, precisaron que el epicentro se localizó frente a la costa oriental de la prefectura de Aomori, a 41,0 grados de latitud norte y 142,3 grados de longitud este.

“Quienes se encuentren cerca de zonas costeras, ríos o lagos deben evacuar a zonas más altas inmediatamente”, indicó NERV, la aplicación de prevención de desastres que brinda alertas en tiempo real sobre terremotos, tsunamis y otros fenómenos extremos.

También se ha emitido una alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades han urgido a alejarse de la costa.

terremoto japon

En declaraciones a la prensa local, la primera ministra, Sanae Takaichi, declaró que el gobierno había creado un grupo de trabajo de emergencia para evaluar urgentemente la magnitud de los daños. “Estamos priorizando la vida de las personas y haciendo todo lo posible”, afirmó.

Japón se encuentra sobre cuatro placas tectónicas principales a lo largo del borde occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico y es uno de los países tectónicamente más activos del mundo.

Imágenes impactantes: los videos del terremoto en Japón

Varios usuarios en las redes sociales replicaron cómo sufrieron en primera persona el impresionante fenómeno natural que afecta principalmente a la zona norte costera de Japón.

