Japón registró un terremoto de 7,6 de grados y emitieron un alerta de tsunami Las autoridades ya evacuaron a más de 13.000 personas y advirtieron que podrían producirse olas de hasta tres metros. También creen que podría haber réplicas en las costas de Chile. Por + Seguir en







El terremoto se registró en las costas de las costas de Aomori y Hokkaido

Japón registró un terremoto de 7,6 de magnitud en la zona costero del norte a las 22:15 de este lunes (hora de Pekín), según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC) y emitieron un alerta de tsunami, que podría generar réplicas hasta Chile.

El sismo se produjo a una profundidad de 50 kilómetros y su epicentro se localizó a 41,00 grados de latitud norte y 142,35 grados de longitud este, según un informe emitido por el CENC y distribuido por Xinhua.

Además, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió el alerta de tsunami para las zonas costeras de las prefecturas de Aomori, Hokkaido e Iwate, con olas de hasta tres metros. Además, precisaron que el epicentro se localizó frente a la costa oriental de la prefectura de Aomori, a 41,0 grados de latitud norte y 142,3 grados de longitud este.

“Quienes se encuentren cerca de zonas costeras, ríos o lagos deben evacuar a zonas más altas inmediatamente”, indicó NERV, la aplicación de prevención de desastres que brinda alertas en tiempo real sobre terremotos, tsunamis y otros fenómenos extremos.

También se ha emitido una alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades han urgido a alejarse de la costa.