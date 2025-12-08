Aparecieron las fotos de la boda Nicolás Cabré y Rocío Pardo: festejo onda Señor de los Anillos en un bosque de Córdoba La pareja que llevaba dos años de novios dieron el sí rodeados de familiares y amigos con una ceremonia rodeada de naturaleza y guiños elfos, en la tierra natal de la actriz. + Seguir en







"Mucha felicidad y amor", describió la pareja sobre la celebración Instagram

Después de dos años de estar en pareja, el actor Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron rodeados de amor, amigos, familia y seres queridos, en una románica boda con temática de bosque encantado en la tierra natal de la actriz.

Si bien los actores hicieron la celebración por civil, luego sellaron el momento de amor y felicidad con una hermosa fiesta rodeados de naturaleza y guiños elfos el pasado sábado 6 de diciembre en la Estancia Bosque Alegre, ubicado en las afueras de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.

Tras la celebración fue la misma pareja publicó en sus propias redes sociales las imágenes de la boda soñada, donde ambos protagonistas desbordaron de felicidad y se mostraron rodeados de familiares y luciendo ella un vestido blanco y él una camisa del mismo tono y un traje beige.

Quien también estuvo presente en ambas ceremonias fue Rufina, la hija de Cabré que tuvo producto de su relación con Eugenia “La China” Suárez, quien fue la encargada de acompañar a su padre hasta el altar, previo a que ingrese la novia.

Embed - Rocio Pardo on Instagram: "06-12-25 Mucha felicidad, y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial fue mágico. @anapugliesibrides @danielcasalnovo_oficial Lugar: @estanciabosquealegre Wedding planner: @florenciamoyanocarranza Ambientación: @blummeventos Carpa: @tentickleargentina Técnica: @djlucianocolman Catering: @leorellana Barra: @drinksparty_cba : @rubirubioficial" View this post on Instagram Pardo y Cabré eligieron una ceremonia religiosa íntima para unir sus vidas frente a los cientos de invitados. “Mucha felicidad, y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial. Fue mágico”, escribió Pardo en uno de los posteos en conjunto con su ahora esposo.

Mientas que en otro con más imágenes del día más especial de sus vidas agregó: “Un sueño todo. Gracias a todos los que fueron parte un día tan especial y hacer todo con tanto amor". Embed - Rocio Pardo on Instagram: "06-12-2025 Un sueño. Todo. Gracias a todos los que fueron parte un día tan especial y hacer todo con tanto amor. Cotillón: @inperfectas.fl Kids zone: @imagotoi Detalles: @alegredetallesunicosconamor Candy: @lameleriaoficial - @gi_boutique_events Mesa dulce: @culpadelosdos Helados: @leroma.ok - @famigliacasadehelados Torta: @dulcecallejon Dj: @rorro.dj Gráfica: @jpgboutiquedediseno Wedding planner: @florenciamoyanocarranza @mauriciogaray_" View this post on Instagram