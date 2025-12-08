Horóscopo de hoy, martes 9 de diciembre.

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 9 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

Podrían imaginar algo en el plano de las actividades que luego puede llegar a ocurrir. Día en el que la intuición les dará algo importante. Manejo de una situación familiar que resultará positiva. Buscar la mejor forma de superar los inconvenientes nos acerca las soluciones a cada problema.

Todo comienzo implica algo de sacrificio. Sus valores espirituales retoman protagonismo frente a situación que se da en el plano de las relaciones afectivas. No declinar frente a lo que quieran lograr, siempre se está a tiempo cuando los propósitos son sanos y constructivos.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Resultado positivo por cuestiones que los mantenían en ascuas con respecto a ciertos malentendidos con familiares. Los afectos y la importancia que tienen deberían ser la base. Todo lo que desean dialogar podrán hacerlo sin problema. La sinceridad es el punto de partida.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Serán acompañados en proyectos o ideas que van surgiendo en el plano de las actividades. Los estados anímicos se ven afectados dados los problemas. Pero asumir que estamos contemplados por completo desde el Cosmos, ayuda a confiar y a mantener las esperanzas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Crece la ansiedad con respecto a una respuesta que están esperando en el plano afectivo. Sin olvidar las circunstancias piensen que si tiene que ser va a ser. Saber que a veces las cosas son complicadas a pesar de sentir diferente a esa realidad. Hoy martes procuren no desesperar por nada.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Un interesante día en el que podría generarse algo lindo. Las coincidencias harán de una conversación importante que el asunto en cuestión sea resuelto fácilmente. Darse cuenta de la importancia de estar bien predispuesto. Noticias familiares que los pondrán muy contentos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La energía del día estará a pleno dedicada a hacer limpiezas profundas en el hogar. Limpiar las cosas físicas genera remoción de energías que no hace falta que permanezcan en casa. No siempre las cosas en el plano afectivo se deberían manejar desde el primer impulso. Frenen las emociones descontroladas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Una buena noticia a nivel familiar los colocará en un lugar de tranquilidad que hace tiempo ansiaban. La posibilidad de llamar a los amigos les dará una jornada interesante que se completará con la armonía interior. La alegría siempre es posible. Hay que buscarla.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No interrumpan un proyecto al ver las complicaciones que van surgiendo. Sepamos que las cosas no siempre son fáciles y estamos en tiempos en los que podemos ir paso a paso. Mantener el impulso positivo siempre ante las circunstancias que vivamos. Amor ansioso.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Una jornada de buena predisposición para solucionar problemas intrafamiliares. Lo importante será finalizar con ciertas cuestiones que les generan nervios e incertidumbre. Evitar las complicaciones y hacer de los vínculos afectivos lo mejor que nos pase. Apertura y relajación.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Vuelo y ganas de lograr un nuevo proyecto laboral en el que su creatividad e inteligencia les darán la clave del éxito. Fascinación por superarse y emitir proyectos. Día con mucha creatividad. El amor con algunos reclamos que debieran oír acuarianos. Día muy positivo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Buena noticia que llega de la mano de familiares. Lo que desean lograr con esa persona de su entorno familiar estaría muy próximo a lo que también esa persona quiere. No olvidar que hablando todo se entiende y que los pruritos a la hora de buscar las soluciones, deben desaparecer. Paz.