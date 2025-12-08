Turismo en Argentina: el destino que mezcla casas de té, tulipanes y paisajes soñados

Con poco más de 9.000 habitantes, es conocido en todo el mundo por sus paisajes coloridos y su fuerte tradición galesa.

En el sur de la Argentina hay un destino encantador en cualquier época del año. Trevelin ofrece una mezcla fascinante de turismo cultural, histórico y de naturaleza. Ubicado en un fértil valle de la provincia de Chubut , este destino se distingue por ofrecer algunos de los paisajes más coloridos de la Patagonia, incluyendo su famoso Campo de Tulipanes que florece en octubre.

El encanto que caracteriza a esta localidad es la herencia galesa de los colonos que se asentaron a finales del siglo XIX. Es palpable en la arquitectura, sus casas de té galesas, los dialectos, la gastronomía y las tradiciones. Además, integra otras comunidades cercanas, incluidas las Mapuches , lo que genera una fusión cultural muy rica.

Trevelin es una localidad de Argentina situada en la región de la Patagonia , en el departamento Futaleufú de la provincia del Chubut . Se ubica a 26 km de la ciudad de Esquel y a 23 km. del Parque Nacional Los Alerces. Tomando como punto de referencia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está a aproximadamente 1.839 km.

Las actividades para realizar en Trevelin varían mucho según la época del año. Si viajas en primavera , el campo de tulipanes en plena floración ofrece una postal icónica e inolvidable con las montañas de fondo . En un desvío de la Ruta 259, se encuentra el mayor emprendimiento productor de tulipanes del país.

Una parada obligada es el Parque Los Alerces donde se puede visitar el Embalse Amutui Quimey y hacer la navegación hasta el Bosque de Alerces Milenarios, donde hay árboles de más de 2.600 años . Además de los bosques de alerces, tiene flora y fauna digna de admirar y característica del lugar, como los huemules. Otro encanto son sus aguas cristalinas, que conforman la gran cuenca Futaleufú.

En verano, podés visitar chacras agroturísticas como Paso Ancho Berries para degustar y aprender sobre la producción de frambuesas y arándanos. Además, Trevelin tiene una incipiente producción vitivinícola, siendo una de las más australes del mundo, con bodegas que ofrecen degustaciones.

En invierno, el protagonismo lo toman las actividades en la nieve. Pero la visita a esta ciudad no se completa sin tener una merienda galesa en alguna de sus clásicas casas de té. También están para visitar los museos Cartref Taid y Molino Andes que cuentan la vida y las hazañas de los primeros colonos galeses en la región.

Cómo llegar a Trevelin

La opción más directa es tomar un vuelo de poco más de 2 horas en el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) o Aeropuerto de Ezeiza (EZE) con destino al Aeropuerto Internacional de Esquel (EQS) Trevelin está muy cerca del aeropuerto de Esquel a unos 40 km.

Para quienes prefieren hacer el viaje largo en auto y vivir la experiencia completa contemplando el paisaje argentino, los esperan alrededor de 23 horas de manejo. Se recomienda hacer paradas ocasionales, por lo que el viaje puede extenderse hasta tres días para quienes lo hagan con calma.

Primero hay que tomar la ruta hacia el sur, en general, la Ruta Nacional 3 (RN3) o una combinación de rutas que te lleven hacia la zona patagónica. El camino te llevará a través de la provincia de Buenos Aires, pasando luego por Río Negro y finalmente llegando a Chubut. Hay que hacer un tramo de la Ruta 40 para finalmente tomar alguna ruta patagónica que conecta con Trevelin.