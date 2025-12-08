Este es el perfume favorito de Brad Pitt: cuánto sale en Argentina La esencia preferida del actor pertenece a una firma italiana de lujo. Su precio en el país se ubica entre las opciones más exclusivas del mercado. + Seguir en







Ese interés se mantiene vigente y crece cada vez que el actor pisa una alfombra roja. Invision

La fragancia preferida de Brad Pitt pertenece a una histórica casa italiana reconocida por su estilo artesanal.

El aroma elegido por el actor se caracteriza por un perfil limpio, sensual y apto para cualquier persona.

Su presencia en la alfombra roja reavivó la curiosidad sobre qué perfume usa y qué lo hace tan distintivo.

En Argentina, esta esencia tiene un precio elevado dentro del segmento de lujo importado. Brad Pitt volvió a llamar la atención desde la presentación mundial de la película F1 en Nueva York, donde su presencia generó comentarios por su estilo habitual y por los detalles que acompañan cada una de sus apariciones públicas. Entre estos, su fragancia personal despertó nuevamente el interés del público.

No es la primera vez que los admiradores buscan saber qué esencia lleva con él, ya que suele asociarse a su imagen desde hace años. Se trata de un aroma creado en Florencia por una firma especializada en perfumes artesanales, muy apreciado por quienes disfrutan de propuestas tradicionales y exclusivas.

Musk Celeste Parfums Cuál es el perfume favorito de Brad Pitt La fragancia que utiliza es Musk, una Eau de Toilette elaborada por Lorenzo Villoresi, casa italiana conocida por su estilo artesanal. Este aroma se distingue por no encasillarse en categorías típicas, ya que evita los perfiles florales marcados y también los excesivamente amaderados. En cambio, desarrolla un carácter limpio y sensual que puede usarse sin distinción de género.

Su construcción aromática inicia con notas cálidas donde se perciben flores, cardamomo, gálbano y un matiz cítrico aportado por la bergamota. Luego se suman aportes florales de geranio y rosa, que introducen frescura y un toque elegante. El fondo revela una mezcla profunda de sándalo, ámbar, vainilla y madera de roble brasileño, dejando una estela intensa y envolvente que permanece con el paso de las horas.