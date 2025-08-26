26 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el pueblito con unas cascadas que todos deben conocer

Entre cerros, arroyos y cielos estrellados, este rincón cordobés guarda un paisaje escondido con cascadas, cuevas y antiguas huellas comechingonas.

Por
Estas cascadas de un pueblo de Córdoba atraen a miles de turistas

Estas cascadas de un pueblo de Córdoba atraen a miles de turistas, año tras año.

La provincia de Córdoba es uno de esos destinos que nunca se agotan. Cada vez que alguien se aventura a recorrer sus rutas serranas, aparece un nuevo paisaje para hacer turismo: arroyos, capillas centenarias, sierras y cascadas.

El pueblo cobra especial relevancia durante diciembre, cuando celebra su tradicional Festival Provincial del Quesillo.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pequeño pueblito del norte con un festival para probar vinos, dulces, licores y quesillo

Uno de esos rincones es Characato, también conocido como la “Villa del Silencio”. Ubicado en la Pampa de Olaen, dentro del Valle de Punilla, es un poblado que combina historia, naturaleza y leyendas. El apodo no es casual: lo único que se escucha allí es el correr del agua entre las piedras y el canto de los pájaros.

Characato-cordoba-turismo-1

Dónde queda Characato

Characato está a unos 132 kilómetros de Córdoba capital y a unos 38 de La Falda. El acceso no es directo, lo que en parte explica que siga siendo un destino tan tranquilo y poco masivo. Rodeado de cerros como el Tres Picos y el propio Characato, este sitio guarda también huellas de los antiguos comechingones, visibles en los más de 150 aleros que aún se conservan.

A su alrededor, el paisaje se completa con arroyos que atraviesan la zona y desembocan en la cascada de Las Bandurrias, un salto de unos 10 metros que termina en una olla natural de aguas cristalinas. En días despejados, la poca contaminación lumínica regala noches estrelladas de postal.

Qué puedo hacer en Characato

El principal atractivo es caminar hasta la cascada de Las Bandurrias, un salto de unos 10 metros que culmina en una olla de aguas frías y transparentes. El sendero hasta allí es corto –apenas un kilómetro–, pero tiene un encanto especial porque atraviesa cuevas que fueron refugio de los comechingones y atraviesa formaciones rocosas rojizas que parecen esculpidas por el tiempo.

Además del chapuzón en la cascada, Characato ofrece varias opciones para quienes disfrutan de la vida al aire libre. Uno de los planes más tentadores es acampar bajo un cielo estrellado, casi sin contaminación lumínica, lo que convierte a la zona en un excelente lugar para la observación astronómica. De noche, las constelaciones se ven tan definidas que hasta se distinguen los satélites a simple vista.

El entorno serrano invita también a recorrerlo en bicicleta de montaña. Hay circuitos de distintos niveles que conectan con senderos hacia la Cañada del Laurel, un rincón de agua cristalina rodeado de sauces y pastizales. Quienes prefieran un plan más tranquilo, pueden optar por caminatas de baja dificultad, ideales para familias con chicos.

Characato-cordoba-turismo-2

Otro paseo imperdible es visitar la capilla Nuestra Señora del Rosario del Milagro, un templo sencillo, de muros blancos y techos bajos, que guarda historias transmitidas de generación en generación por los vecinos. Es habitual que los lugareños cuenten leyendas vinculadas con apariciones y milagros atribuidos a este sitio.

Los alrededores de Characato también sorprenden con la posibilidad de ver cóndores andinos planeando sobre los cerros Tres Picos y Characato. Aunque no siempre aparecen, muchos visitantes han podido fotografiar estas aves imponentes durante sus caminatas.

Y si la idea es combinar naturaleza con historia, muy cerca se encuentra la Estancia Jesuítica La Candelaria, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este complejo conserva construcciones del siglo XVII y permite conocer cómo funcionaban las misiones jesuíticas en la región.

Cómo llegar a Characato

Desde Córdoba capital, se debe tomar la RN20, seguir por Variante Costa Azul y luego la RN38 hacia el norte del Valle de Punilla. A la altura de Molinari o Villa Giardino, se dobla hacia la Pampa de Olaen y desde allí se recorren unos kilómetros más de camino de ripio hasta llegar a destino.

El viaje puede demandar unas tres horas, dependiendo del estado del camino. Aunque no es el más sencillo de los recorridos, el trayecto mismo ya es parte de la experiencia: casitas dispersas, vistas de los cerros y la sensación de estar llegando a un lugar realmente escondido.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dos pueblos cercanos a la capital.

Escapadas de Buenos Aires: dos pueblos a menos de 100 km para conocer el último finde de agosto 2025

Berdier sorprende con su Fiesta de la Tortita Negra y un entorno rural cargado de tradición.

La escapada perfecta cerca de Buenos Aires para ir en el día y pasar una tarde espectacular

Si se busca un lugar con poca gente y mucha paz para descansar, este pueblo en Córdoba es el ideal.

Viajar a Córdoba: el pueblito que tiene una laguna, río y un monasterio benedictino

El acceso a Cusi Cusi requiere una travesía por caminos de montaña.

Turismo en Argentina: el pueblo mágico con cerros rojizos que es encantador

Las playas de este pueblo son prácticamente vírgenes.

Está cerca de Buenos Aires, tiene playas y es una zona poco explorada: ideal para un finde

En el norte argentino, hay un pueblo que no solo ofrece gastronomía típica, sino también variedad cultural.

Viajar a Salta: el destino donde los corsos te alegran la vida y las empanadas jugosas te llenan de sabor

Rating Cero

Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi.

En medio del escándalo por infidelidad, Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi

Durante su visita a una mezquita, la actriz decidió llevar un atuendo respetuoso pero con estilo.

El look con escote de la China Suárez para visitar la mezquita en Estambul

Ambos confirmaron su romance con un posteo en las historias de Instagram. 

El misterioso collar de diamantes que usó Nicki Nicole: ¿es regalo de Lamine Yamal?

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi: "Estamos intentando..."

Insólito error en La Voz Argentina.

Insólito error en La Voz Argentina: filtraron los nombres de los participantes que no avanzarán de ronda

De qué se trata esta atractiva película que está disponible en Netflix.
play

Está en Netflix y es una película que te sorprende con su final inesperado

últimas noticias

La gastronomía argentina sumó un nuevo hito con el triunfo del Barrigón Chingolo en el Mundial de Alfajores 2025.

Ni dulce de leche ni pistacho: este es el ingrediente secreto del mejor alfajor triple del mundo

Hace 7 minutos
play

Chacarita: choque en cadena entre un colectivo y dos autos

Hace 10 minutos
El BCRA subió en 3,5 puntos porcentuales los encajes remunerados.

El Banco Central volvió a subir los encajes remunerados previo a la nueva licitación de deuda

Hace 13 minutos
Desde septiembre de 2025, WhatsApp funcionará con limitaciones en dispositivos antiguos de distintas marcas.

Adiós a WhatsApp: los celulares en los que deja de funcionar la app desde septiembre 2025

Hace 15 minutos
El pueblo cobra especial relevancia durante diciembre, cuando celebra su tradicional Festival Provincial del Quesillo.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblito del norte con un festival para probar vinos, dulces, licores y quesillo

Hace 19 minutos