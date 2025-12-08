8 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Aerolíneas Argentinas anunció descuentos del 25% en pasajes: a qué destinos y por cuánto tiempo

La empresa confirmó una rebaja en el valor de sus boletos para diferentes vuelos nacionales e internacionales, en el marco de su aniversario 75.

Por
Aerolíneas Argentinas anunció descuentos del 25% en pasajes.

Aerolíneas Argentinas anunció descuentos del 25% en pasajes.

Aerolíneas Argentinas anunció un descuento del 25% para viajes a diferentes destinos en 2026, que regirá hasta el domingo, en el marco del aniversario 75 de la empresa. La rebaja se aplicará para vuelos en Argentina, a Miami, el Caribe y distintos países de Sudamérica.

Lionel Messi tiene su faceta empresarial.
Te puede interesar:

Lionel Messi sufrió un revés económico: su empresa inmobiliaria tuvo pérdidas millonarias

Para los pasajeros que viajen por Argentina, la promoción estará vigente en los vuelos de entre el 1° de marzo y el 15 de junio, mientras que para Aruba, Cancún y Punta Cana regirá desde el 1° de marzo hasta el 31 de mayo.

En tanto, para Miami será válida para los viajes de entre el 1° de marzo y el 20 de mayo y para los vuelos hacia Santiago de Chile, Lima, Montevideo, Punta del Este, Santa Cruz de la Sierra, Asunción, Bogotá, San Pablo, Rio de Janeiro, Cabo Frío, Porto Alegre, Salvador de Bahía, Florianópolis, Curitiba y Porto Seguro del 1° de marzo al 15 de junio.

Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas anunció descuentos del 25% en pasajes.

Aerolíneas Argentinas anunció descuentos del 25% en pasajes.

La empresa también ofrece pagar los pasajes en hasta 18 cuotas sin interés con diferentes bancos, aunque también habilitó a que los pasajeros abonen en 12, 6 y 3.

El anuncio se produjo luego de que Aerolíneas Argentinas presentara oficialmente su primer plan de inversión financiado íntegramente con recursos propios que contempla la incorporación de 18 nuevas aeronaves y mejoras de conectividad y confort, con el objetivo de consolidar su competitividad en el mercado doméstico e internacional.

El plan prevé la llegada de cuatro Airbus A330neo, que pasarán a reforzar la flota de largo alcance. Se trata de modelos de última generación, con menor consumo de combustible y mayor autonomía. Su incorporación será complementada con la renovación de los interiores de los A330ceo actualmente en operación, para unificar estándares de servicio y eficiencia operativa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los ADRs siguieron la tendencia bajista de los principales índices bursátiles de Estados Unidos.

Los ADRs cayeron hasta 3,8% en Nueva York y el riesgo país subió 6 puntos básicos

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Pensiones no Contributivas, este martes 9 de diciembre

Los consumidores analizan al máximo en qué gastar los cada vez menos rendidores pesos.

Nueva caída de ventas pyme en noviembre: descendieron 4,1% interanual

Puerto Iguazú fue uno de los destinos con mayor movimiento en el último feriado largo del año

Movimiento moderado: turistas gastaron casi $250 mil millones en el último fin de semana largo del año

El dólar oficial viene de una semana sin sobresaltos.

A cuánto va a cotizar el dólar tras el finde largo

Informate sobre las Inversiones actuales y los beneficios de cada una de ellas

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Rating Cero

Ese interés se mantiene vigente y crece cada vez que el actor pisa una alfombra roja.

Este es el perfume favorito de Brad Pitt: cuánto sale en Argentina

Mucha felicidad y amor, describió la pareja sobre la celebración

Aparecieron las fotos de la boda Nicolás Cabré y Rocío Pardo: festejo onda Señor de los Anillos en un bosque de Córdoba

Un reparto sólido potencia la intensidad dramática de la película.
play

Espionaje, violencia y dilemas morales: la película de Netflix que te va a volar la cabeza

Se conocieron los nominados a los Globos de Oro 2026

Se anunciaron los candidatos a los Globos de Oro 2026: quiénes son los grandes favoritos

Este entrenador es conocido mundialmente y su divorcio fue noticia.

Un famoso director técnico del fútbol se está divorciando pero pasa el tiempo y aún no se resuelve: quién es y qué pasó

Los trámites vinculados al divorcio se volvieron más extensos debido a movimientos corporativos.

Más complicado de lo que creían: el divorcio de Pep Guardiola no se consuma y tendría problemas de papeles

últimas noticias

Los ADRs siguieron la tendencia bajista de los principales índices bursátiles de Estados Unidos.

Los ADRs cayeron hasta 3,8% en Nueva York y el riesgo país subió 6 puntos básicos

Hace 46 minutos
La Unión Europea modifica sus políticas migratorias y endurece sanciones.

La Unión Europea aprueba un plan migratorio más restrictivo y eleva las penalidades

Hace 55 minutos
play

Brutal ataque a traición a un profesor de kickboxing en un gimnasio de Carmen de Areco

Hace 1 hora
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Pensiones no Contributivas, este martes 9 de diciembre

Hace 1 hora
play
Tiago Palacios festeja su gol con Edwuin Cetré.

Estudiantes, dueño de La Plata: le ganó 1-0 a Gimnasia y enfrentará a Racing en la final del Clausura

Hace 1 hora