Aerolíneas Argentinas anunció descuentos del 25% en pasajes: a qué destinos y por cuánto tiempo

Aerolíneas Argentinas anunció un descuento del 25% para viajes a diferentes destinos en 2026, que regirá hasta el domingo, en el marco del aniversario 75 de la empresa. La rebaja se aplicará para vuelos en Argentina, a Miami, el Caribe y distintos países de Sudamérica.

Para los pasajeros que viajen por Argentina, la promoción estará vigente en los vuelos de entre el 1° de marzo y el 15 de junio, mientras que para Aruba, Cancún y Punta Cana regirá desde el 1° de marzo hasta el 31 de mayo.

En tanto, para Miami será válida para los viajes de entre el 1° de marzo y el 20 de mayo y para los vuelos hacia Santiago de Chile, Lima, Montevideo, Punta del Este, Santa Cruz de la Sierra, Asunción, Bogotá, San Pablo, Rio de Janeiro, Cabo Frío, Porto Alegre, Salvador de Bahía, Florianópolis, Curitiba y Porto Seguro del 1° de marzo al 15 de junio.

Aerolíneas Argentinas Aerolíneas Argentinas anunció descuentos del 25% en pasajes. La empresa también ofrece pagar los pasajes en hasta 18 cuotas sin interés con diferentes bancos, aunque también habilitó a que los pasajeros abonen en 12, 6 y 3.

El anuncio se produjo luego de que Aerolíneas Argentinas presentara oficialmente su primer plan de inversión financiado íntegramente con recursos propios que contempla la incorporación de 18 nuevas aeronaves y mejoras de conectividad y confort, con el objetivo de consolidar su competitividad en el mercado doméstico e internacional.

El plan prevé la llegada de cuatro Airbus A330neo, que pasarán a reforzar la flota de largo alcance. Se trata de modelos de última generación, con menor consumo de combustible y mayor autonomía. Su incorporación será complementada con la renovación de los interiores de los A330ceo actualmente en operación, para unificar estándares de servicio y eficiencia operativa.