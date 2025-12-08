IR A
IR A

Un famoso director técnico del fútbol se está divorciando pero pasa el tiempo y aún no se resuelve: quién es y qué pasó

Pep Guardiola, el exitoso entrenador del Manchester City, está atravesando una etapa personal delicada.

Este entrenador es conocido mundialmente y su divorcio fue noticia.

Este entrenador es conocido mundialmente y su divorcio fue noticia.

Freepik
  • Pep Guardiola atravesó una separación con Cristina Serra y compró un piso en la zona alta de Barcelona como nuevo espacio personal.
  • La decisión refleja un proceso de distanciamiento marcado por proyectos de vida incompatibles y años de relación a distancia entre Barcelona y Mánchester.
  • El divorcio se complicó por la extensión del contrato de Guardiola con el Manchester City hasta 2027 y la división de un patrimonio compartido.
  • Cristina Serra dejó sociedades y fundaciones familiares, evidenciando una separación tanto personal como empresarial.

Pep Guardiola, el exitoso entrenador del Manchester City, atraviesa una etapa personal compleja que lo llevó a tomar una decisión trascendental en su vida privada. En un movimiento que marca un punto de inflexión, el técnico adquirió un nuevo piso en la zona alta de Barcelona. Esta compra representa mucho más que una operación inmobiliaria, ya que funciona como la creación de un espacio íntimo propio y la manifestación de su intención de reorganizar su vida lejos de los recuerdos y del entorno compartido con Cristina Serra, su esposa durante más de tres décadas.

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.
Te puede interesar:

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

La compra de esta nueva propiedad en la ciudad condal se convirtió en un paso decisivo que su círculo más cercano define como un “pisito de soltero”. El cambio de residencia envía un mensaje claro sobre su necesidad de un nuevo comienzo y de un lugar personal donde continuar su camino. El alejamiento físico con respecto a la vida conyugal que mantenía con Cristina Serra indica el proceso de separación que atraviesa la pareja, en el cual cada uno busca un espacio propio y un margen de privacidad tras tantos años juntos.

Guardiola y Cristina Serra

El nuevo hogar de Guardiola se ubica en un barrio exclusivo de Barcelona elegido con la prioridad puesta en la tranquilidad y la discreción. Esta zona, reconocida por su serenidad y alto nivel de vida, cuenta además con una conexión directa con el centro de la ciudad. La elección del lugar muestra una búsqueda de equilibrio entre un entorno que permita el descanso y la desconexión, y una ubicación que mantenga todas las comodidades urbanas al alcance.

Cuáles son los problemas que habrían surgido en el divorcio de Pep Guardiola

El principal problema que desencadenó la separación, y que luego complicó el divorcio entre Pep Guardiola y Cristina Serra, se relaciona con una marcada incompatibilidad entre sus proyectos de vida y la distancia física. Cristina Serra, dedicada a su negocio textil en Barcelona, regresó a vivir a Cataluña en 2019, mientras Pep Guardiola continuó con su carrera en Mánchester. Ese modelo de relación a distancia, que en un principio funcionó, terminó generando un desgaste insostenible con el paso del tiempo, según fuentes cercanas a la pareja.

El detonante que impulsó la ruptura llegó con la decisión de Pep Guardiola de renovar su contrato con el Manchester City hasta 2027. Diversas fuentes periodísticas señalan que Cristina Serra esperaba que el entrenador pusiera fin a su ciclo en Inglaterra y volviera a Barcelona, incluso con la posibilidad de tomar otro rumbo profesional o un retiro parcial. Al firmar la extensión del contrato, Guardiola priorizó su carrera y el desafío deportivo, lo que llevó a la empresaria a tomar la decisión definitiva de separarse tras más de tres décadas juntos.

Aguero guardiola

Al comienzo se informó que el divorcio seguiría un camino amistoso y cordial por el bien de sus tres hijos en común, y que no existiría conflicto en lo económico, pero el proceso se volvió más complejo con el paso de los meses. La pareja construyó en conjunto un patrimonio considerable, compuesto por propiedades de lujo, colecciones de arte y distintos activos. La división de ese capital, sumada a la salida de Cristina Serra de las sociedades familiares, ralentizó y tensionó las negociaciones.

Uno de los indicios más claros de que la separación atraviesa una fase de división patrimonial y reorganización de roles se observa en la desvinculación de Cristina Serra de sociedades y fundaciones compartidas. Se informó que ella dejó la sociedad familiar Serra Claret SL y ya no figura como directora en la Guardiola Sala Foundation. Estos movimientos evidencian que la pareja está separando tanto su vida personal como su estructura empresarial y sus proyectos en común, un proceso que demanda tiempo, asesoramiento legal y nuevas decisiones.

Pep Guardiola

La relación entre Pep y Cristina pasó de ser amena y cordial a un vínculo donde solo predomina la cordialidad, señal de un deterioro en la comunicación a medida que el proceso legal se volvió más exigente. La presión por dar un cierre definitivo a la situación, junto con la frustración por la lentitud de los avances, generó un ambiente menos colaborativo. Ese clima llevó a Pep Guardiola a instalarse en un nuevo piso en la zona alta de Barcelona, marcando una distancia física y emocional respecto a la antigua casa familiar y a los recuerdos compartidos.

A pesar de las tensiones, el punto en común que todavía une a la pareja, según su entorno, es el deseo de proteger a sus tres hijos. El objetivo principal consiste en gestionar la separación con discreción para evitar cualquier impacto negativo en la familia. Sin embargo, el endurecimiento de las negociaciones refleja diferencias en la visión del futuro y en la distribución de bienes, lo que se impone por encima del deseo inicial de concretar una ruptura completamente armoniosa.

Noticias relacionadas

Al cantante le adjudicaron nuevos romances tras su divorcio.

¿Está en pareja? Daddy Yankee respondió a los rumores sobre una nueva relación

Julián Araña Álvarez 

Julián Álvarez entre los rumores del pase al Barcelona y su vida personal: "No tengo tatuajes, papá me marcó la cancha"

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

El escritor y guionista Pedro Saborido.

Pedro Saborido, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

últimas noticias

Javier Milei vuelve a salir del país.

El viaje de Milei a Noruega: entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado y reunión con el rey Harald V

Hace 28 minutos
Ese interés se mantiene vigente y crece cada vez que el actor pisa una alfombra roja.

Este es el perfume favorito de Brad Pitt: cuánto sale en Argentina

Hace 1 hora
Este jugador podría irse pronto de Boca.

No rindió lo que se esperaba en Boca, pagaron mucho por él y ahora su futuro puede estar en otro equipo argentino

Hace 1 hora
Los cinco argentinos acusados de robar en un shopping en Miami.

Hablaron dos de los argentinos acusados de robar en un shopping en Miami: "No somos mecheros vip"

Hace 1 hora
Mucha felicidad y amor, describió la pareja sobre la celebración

Aparecieron las fotos de la boda Nicolás Cabré y Rocío Pardo: festejo onda Señor de los Anillos en un bosque de Córdoba

Hace 1 hora