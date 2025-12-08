Pánico en China: un oso negro atacó a su cuidador por una bolsa de comida Ocurrió durante una exhibición en el Hangzhou Safari Park, uno de los centros de vida silvestre más grandes de la región de Zhejiang. No hubo heridos. Por + Seguir en







El momento del ataque del oso negro.

Un oso negro atacó a su cuidador durante una demostración de comportamiento animal en el Hangzhou Safari Park, ubicado en Zhejiang, China. Cientos de visitantes presenciaron la escena, que quedó grabada en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El ataque ocurrió en el escenario de exhibición, mientras dos empleados guiaban a los osos. De manera abrupta, uno de los animales se desvió y se lanzó contra uno de los cuidadores para arrebatarle una bolsa de comida. Los visitantes observaron cómo el cuidador caía al suelo y forcejeaba para liberarse de las fauces del oso.

Otros miembros del personal intervinieron rápidamente, usando sillas y postes para separar al animal. El cuidador logró ponerse a salvo antes de que el oso intentara un nuevo ataque.

Embed Un oso negro atacó a su cuidador durante un espectáculo en el Parque Safari de Hangzhou, en China. El parque retiró al animal de las presentaciones y afirmó que el ataque pudo deberse al olor de las golosinas que llevaba el cuidador.#TNM #GMV pic.twitter.com/f8bLo9innb — Telenoticias Megavisión (@TelenoticiasGMV) December 8, 2025 Embed Un cuidador del Parque Safari de Hangzhou fue atacado brevemente por un oso negro durante un show. El trabajador está a salvo; el animal fue retirado y se investiga si el olor a golosinas provocó la reacción.#China #Hangzhou #Noticias #Safari pic.twitter.com/yM3XtbLfbe — Rotativo de México (@rotativodemex) December 8, 2025 El parque emitió un comunicado posterior pidiendo disculpas y reconociendo que, a pesar de que nadie resultó herido, la capacidad de respuesta en el lugar "no fue suficiente", lo que generó una "experiencia negativa" para los asistentes.

En respuesta directa al suceso, la administración del Hangzhou Safari Park anunció la cancelación inmediata de todas las demostraciones con osos negros. Los animales involucrados serán sometidos a un periodo de contención para evaluación y observación. El parque se comprometió, además, a revisar y mejorar activamente su gestión de seguridad para garantizar la protección de sus visitantes y personal en el futuro.

El Hangzhou Safari Park es uno de los centros de vida silvestre más grandes de la región, conocido por sus recorridos y espectáculos con animales entrenados, que incluyen especies como tigres, leones y jirafas.