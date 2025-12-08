8 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei se reunió con el premio nobel de economía Nobel Robert Merton

El Presidente se reunió en Olivos con el economista estadounidense, referente global en teoría financiera. Conversaron sobre el programa de estabilización financiera y los reformas que busca impulsar el Gobierno.

Por
Javier Milei se reunió con el premio nobel de economía Nobel Robert Merton

Javier Milei se reunió con el premio nobel de economía Nobel Robert Merton

El presidente Javier Milei mantuvo este lunes una reunión en la Quinta de Olivos con Robert C. Merton, uno de los economistas más influyentes de las últimas décadas y premio Nobel de Economía en 1997. El diálogo se centró en el programa de estabilización y en los avances que el Gobierno busca consolidar en el frente financiero.

Luis Petri formalizó su renuncia y dejó el Ministerio de Defensa
Te puede interesar:

Luis Petri formalizó su renuncia y dejó el Ministerio de Defensa con una carta a Milei

El vínculo entre la administración Milei y Merton se había activado meses atrás. En abril, el economista estadounidense invitó al viceministro José Luis Daza a brindar una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde se analizaron las interacciones entre la política económica argentina y los mercados financieros globales. El propio Presidente había destacado ese gesto en redes sociales, al difundir una captura de la conversación en la que Daza le comunicaba la invitación.

Merton, nacido en Nueva York en 1944, es una figura central en la evolución de las finanzas modernas. Hijo del sociólogo Robert K. Merton, impulsó la incorporación del cálculo estocástico y del control óptimo en los modelos que hoy utilizan los mercados para medir riesgos y fijar precios.

Su aporte más conocido es el desarrollo del modelo Black-Scholes, elaborado junto a Fisher Black y Myron Scholes. Esa herramienta transformó la valuación de opciones financieras y fue clave para la expansión global de los derivados. El Nobel de Economía que obtuvo en 1997 consolidó su prestigio académico por introducir métodos matemáticos que redefinieron la ingeniería financiera.

A fines de los años 90, tanto Merton como Scholes se integraron al fondo Long Term Capital Management (LTCM), que colapsó en 1998 tras pérdidas millonarias y debió ser rescatado por un consorcio de bancos de Wall Street antes de su cierre. Su carrera posterior siguió ligada a la docencia, la investigación y el asesoramiento en economía financiera, un campo en el que continúa siendo una referencia indiscutida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei vuelve a salir del país.

Milei partió a Noruega: estará en la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y se reunirá con el rey Harald V

El presidente Javier Milei.

Milei mantiene un 49% de imagen positiva: Kicillof el más valorado de la oposición

ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra milei en el caso $libra

Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

play

Pedro Saborido en TVR: "Están panelizando el Congreso"

Javier Milei en el acto de bienvenida a los aviones de combate F-16.

Milei celebra la llegada de los F-16 mientras entrega soberanía y sostiene doctrinas peligrosas

play

Indomables debatió la compra de los F16: "Una clara demostración del alineamiento de Milei con EEUU"

Rating Cero

Ese interés se mantiene vigente y crece cada vez que el actor pisa una alfombra roja.

Este es el perfume favorito de Brad Pitt: cuánto sale en Argentina

Mucha felicidad y amor, describió la pareja sobre la celebración

Aparecieron las fotos de la boda Nicolás Cabré y Rocío Pardo: festejo onda Señor de los Anillos en un bosque de Córdoba

Un reparto sólido potencia la intensidad dramática de la película.
play

Espionaje, violencia y dilemas morales: la película de Netflix que te va a volar la cabeza

Se conocieron los nominados a los Globos de Oro 2026

Se anunciaron los candidatos a los Globos de Oro 2026: quiénes son los grandes favoritos

Este entrenador es conocido mundialmente y su divorcio fue noticia.

Un famoso director técnico del fútbol se está divorciando pero pasa el tiempo y aún no se resuelve: quién es y qué pasó

Los trámites vinculados al divorcio se volvieron más extensos debido a movimientos corporativos.

Más complicado de lo que creían: el divorcio de Pep Guardiola no se consuma y tendría problemas de papeles

últimas noticias

Los ADRs siguieron la tendencia bajista de los principales índices bursátiles de Estados Unidos.

Los ADRs cayeron hasta 3,8% en Nueva York y el riesgo país subió 6 puntos básicos

Hace 49 minutos
La Unión Europea modifica sus políticas migratorias y endurece sanciones.

La Unión Europea aprueba un plan migratorio más restrictivo y eleva las penalidades

Hace 58 minutos
play

Brutal ataque a traición a un profesor de kickboxing en un gimnasio de Carmen de Areco

Hace 1 hora
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Pensiones no Contributivas, este martes 9 de diciembre

Hace 1 hora
play
Tiago Palacios festeja su gol con Edwuin Cetré.

Estudiantes, dueño de La Plata: le ganó 1-0 a Gimnasia y enfrentará a Racing en la final del Clausura

Hace 1 hora