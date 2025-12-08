Javier Milei se reunió con el premio nobel de economía Nobel Robert Merton El Presidente se reunió en Olivos con el economista estadounidense, referente global en teoría financiera. Conversaron sobre el programa de estabilización financiera y los reformas que busca impulsar el Gobierno. Por + Seguir en







El presidente Javier Milei mantuvo este lunes una reunión en la Quinta de Olivos con Robert C. Merton, uno de los economistas más influyentes de las últimas décadas y premio Nobel de Economía en 1997. El diálogo se centró en el programa de estabilización y en los avances que el Gobierno busca consolidar en el frente financiero.

El vínculo entre la administración Milei y Merton se había activado meses atrás. En abril, el economista estadounidense invitó al viceministro José Luis Daza a brindar una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde se analizaron las interacciones entre la política económica argentina y los mercados financieros globales. El propio Presidente había destacado ese gesto en redes sociales, al difundir una captura de la conversación en la que Daza le comunicaba la invitación.

Merton, nacido en Nueva York en 1944, es una figura central en la evolución de las finanzas modernas. Hijo del sociólogo Robert K. Merton, impulsó la incorporación del cálculo estocástico y del control óptimo en los modelos que hoy utilizan los mercados para medir riesgos y fijar precios.

Su aporte más conocido es el desarrollo del modelo Black-Scholes, elaborado junto a Fisher Black y Myron Scholes. Esa herramienta transformó la valuación de opciones financieras y fue clave para la expansión global de los derivados. El Nobel de Economía que obtuvo en 1997 consolidó su prestigio académico por introducir métodos matemáticos que redefinieron la ingeniería financiera.

A fines de los años 90, tanto Merton como Scholes se integraron al fondo Long Term Capital Management (LTCM), que colapsó en 1998 tras pérdidas millonarias y debió ser rescatado por un consorcio de bancos de Wall Street antes de su cierre. Su carrera posterior siguió ligada a la docencia, la investigación y el asesoramiento en economía financiera, un campo en el que continúa siendo una referencia indiscutida.