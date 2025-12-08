Un policía retirado de 82 años se quitó la vida tras discutir con su esposa El jubilado de la Prefectura Naval fue hallado sin vida por personal del SAME en su domicilio de Palermo. El conflicto se desató por los preparativos de la cena de Nochebuena. Por + Seguir en







El edificio de calle Huergo al 300 en donde se mató el jubilado. TN - Google Street

Un trágico suceso conmocionó al barrio de Las Cañitas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este lunes por la mañana, cuando un hombre de 82 años, identificado como Pedro Gómez, se suicidó con un arma de fuego en su propia casa luego de una fuerte discusión con su esposa. El incidente, que ocurrió cerca de las 9:12 en una vivienda sobre la calle Huergo al 300, tuvo como detonante un conflicto por los preparativos y la organización de los festejos de fin de año.

La dramática secuencia se inició cuando María Venegas, la pareja de la víctima, se comunicó con el 911 para solicitar ayuda. La mujer relató a los efectivos policiales que acababa de mantener una tensa discusión con su esposo, la cual giró en torno a los planes y la logística de la celebración de Navidad.

Una discusión por los planes para las fechas derivó en suicidio En medio de la escalada verbal, el hombre se dirigió a su despacho personal dentro de la casa. Según el testimonio de Venegas, fue allí donde Pedro Gómez tomó el arma y se efectuó un disparo, terminando con su vida de forma instantánea.

Minutos después, personal de la Comisaría Vecinal 14 y una ambulancia del SAME llegaron al domicilio. Los médicos de la unidad de emergencias confirmaron el fallecimiento del hombre en el lugar.

La víctima era personal retirado de la Prefectura Naval Argentina. La noticia causó un profundo impacto en el barrio, al tratarse de un episodio de violencia extrema en el ámbito doméstico, activado por la presión y el estrés que suelen generar los preparativos para las Fiestas.