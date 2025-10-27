27 de octubre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: el lugar maravilloso donde las cascadas refrescan en los días de mucho calor

Este sitio se destaca por su belleza que resalta en el paisaje verde. Dónde queda y qué se puede hacer.

Córdoba tiene un maravilloso lugar con cascadas para refrescarse durante los días de calor.

Turismo La Falda
  • A tan sólo 5 kilómetros del centro de La Falda se encuentran Las 7 Cascadas, un lugar ideal para refugiarse del calor.
  • Es un sitio destacado para los turistas por su intensa vegetación verde.
  • Se puede caminar por sus senderos y refrescarse con el agua de las cascadas.
  • No son solo son un deleite visual, sino que también ofrecen un gran espacio para la fotografía
Oscar DOlivo tiene 104 años y fuerte interés en la participación política.
Córdoba: tiene 104 años y no pudo votar porque lo eliminaron del padrón

En el Valle de Punilla, La Falda se destaca por su belleza , sobre todo por el atractivo turístico que ofrecen Las Siete Cascadas, una de las más linda de Córdoba. La altura de las cascadas varía, con chorros que caen sobre rocas y forman una olla artificial.

Las Siete Cascadas se consolidan como un destino imperdible para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y la belleza del paisaje cordobés durante el verano, en un paisaje verde y donde pueden disfrutar de la impresionante caída de agua que se despliega en diferentes chorros.

Su nombre alude a la formación artificial de siete cascadas que se originan en el desnivel del embalse del dique La Falda, el cual actúa sobre el curso del río Grande.

Siete Cascadas

Dónde quedan las Siete Cascadas de La Falda

En el centro del Valle de Punilla, en las inmediaciones de la ciudad de La Falda, sobre uno de los faldeos de las Sierras Chicas de Córdoba se encuentra el complejo recreativo 7 Cascadas.

Se encuentran específicamente a 5 kilómetros del centro de La Falda. Es un sector al pie del paredón del dique de La Falda que se volvió un gran atractivo turístico.

Se trata de una formación artificial con un parque recreativo ideal para toda la familia.

Qué puedo hacer en las Siete Cascadas de la Falda

Se pueden realizar intensas caminatas por los alrededores del complejo para lograr conectarse con la paz serrana en la que se está inmerso. La flora y la fauna autóctona se manifiestan en todo su esplendor; el predio es ideal para ser disfrutado en familia o para compartir inolvidables momentos con amigos.

Cómo llegar a las Siete Cascadas de la Falda

El acceso se realiza en La Falda por la Av. Italia hasta su finalización, donde se encuentra el espejo de agua del dique La Falda y su paredón de 20 mts. de altura.

